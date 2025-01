Pamela López a mamá de Christian Cueva: “No dejaré que me humillen”

El conflicto escaló rápidamente con intercambios de insultos. La madre de Christian Cueva calificó a Pamela López de “mala madre” y “miserable”, e incluso involucró a la madre de López al llamarla “bruja”.

Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de los padres del jugador, tras un altercado ocurrido en el aeropuerto de Trujillo. Según López, el enfrentamiento se dio mientras ella esperaba un vuelo hacia Lima, generando una situación tensa que terminó en agresiones.

En declaraciones posteriores, López aseguró haber tomado medidas legales para garantizar su seguridad y proteger su integridad frente a lo sucedido. Este incidente ha generado reacciones en el entorno familiar y público del deportista, mientras las autoridades evalúan las acciones correspondientes.

Te puede interesar:

El altercado, captado en video y difundido por el programa ‘Amor y fuego’, muestra a la madre de Cueva increpando a López, acusándola de no permitirle ver a sus nietos ni a su hijo. “Eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos. Que escuche la gente, que eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos ni a mi hijo”, se escucha decir a la mujer en tono alterado. El padre del futbolista también estuvo presente, registrando los hechos con su teléfono móvil.

En respuesta, Pamela López utilizó sus redes sociales para defenderse y exponer su versión de los hechos. “Jamás voy a volver a permitir que alguien me humille, sea quien sea o tenga el poder que tenga. A las finales, cada quien vive en su mundo y sabe lo que es y lo que hace”, escribió en Instagram, dejando claro su postura ante lo sucedido.

Además, López desmintió las acusaciones de la madre de Cueva, señalando que en múltiples ocasiones fue ella quien intentó acercar a sus hijos con sus abuelos.