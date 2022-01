Pandemia  afecta a personas con comorbilidades y no vacunados

La tercera ola de contagios de coronavirus en el Perú continúa incrementado los casos positivos, inclusive superando los picos registrados en las olas anteriores. En esa línea, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que esta nueva etapa de la pandemia afecta en mayor proporción a los no vacunados y personas con comorbilidades.

EL 92% DE LOS PACIENTES EN UCI, PROPORCIONALMENTE, CORRESPONDE A PERSONAS NO VACUNADAS

“Esta es una pandemia básicamente de las personas con comorbilidades y no vacunados: el 92% de los pacientes que tenemos en UCI, proporcionalmente, corresponde a personas no vacunadas. Las personas con comorbilidades (en UCI) en su inmensa mayoría no tienen la tercera dosis. Por esa razón, insistimos en la necesidad de la dosis de refuerzo para asegurar la salud de la población y disminuir la posibilidad de contagios. No es para confiarse”, señaló.

Cabe resaltar que de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Central, los mayores de 50 años deberán acreditar tener las tres dosis contra el COVID-19 para ingresar a espacios cerrados a partir del 23 de enero. La variante Ómicron del coronavirus hoy en día se ha convertido en la predominante en Lima y Callao y es la responsable de que los contagios estén rompiendo todos los récords.