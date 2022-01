Britney Spears niega haber ejercido violencia contra su hermana

Como ya sabemos la relación entre la princesa del pop y su hermana Jamie Lynn no ha sido la mejor, pero ahora gracias al libro de la hermana menor de Britney Spears se ha dado a conocer algunos episodios de violencia que habría vivido en manos de la cantante. Este testimonio no le ha caído nada bien a Britney, quien bastante ofuscada desmintió a la actriz.

JAMIE LYN SEÑALA SEÑALA EN SUS MEMORIAS QUE LA CANTANTE LA ENCERRÓ EN UNA HABITACIÓN CON CUCHILLO EN MANO

La Princesa del pop desmintió el episodio que expresó Jamie en “Things I Never Said”, donde señala que Britney se encerró junto con ella en una habitación mientras “agarraba un cuchillo”

La intérprete de ‘Toxic’ negó a través de su cuenta de Twitter que ese episodio haya sucedido y llama “escoria” a su hermana

“Jamie Lynn… ¡felicidades, nena! Te has rebajado a un nuevo nivel completamente bajo… ¡ Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo o se me ha ocurrido hacer algo así! El único cuchillo con el que te vi en casa fue para cortar los pedazos de calabaza más grandes que vi en mi vida y era demasiado grande para que yo los cortara… ¡Así que, por favor, detente con estas locas mentiras para los libros de Hollywood!”, siguió.

Luego de haber aclarado la escena del cuchillo, la rubia señaló que no podría creer que pueda haber inventado ese tipo de cosas.

“Ahora y solo ahora sé que solo una escoria de persona inventaría esas cosas sobre alguien… ¡En realidad estoy muy confundida acerca de que lo inventas porque, sinceramente, no es propio de ti en absoluto!”.

Como era de esperarse, Britney Spears no pudo terminar su mensaje sin insultar a su hermana. “¿Alrededor de los niños? Jamie Lynn, ¿en serio? ¡Vamos! ¡Felicitaciones por presentarle a tu hermana mayor el concepto de rebajarse bajo, más bajo, bajísimo… Porque ganas en eso, nena”.

La acusación del cuchillo

Jamie Lynn narra el supuesto episodio del cuchillo en su libro, sin embargo, fue en el programa ‘Wednesday’s Nightline’ que se transmitió el 12 de enero, en donde la actriz lo compartió en televisión.

“Estaba asustada. Ese fue un momento que tuve. También tenía miedo de decir algo realmente porque no quería molestar a nadie, pero también estaba tan molesta porque ella no se sentía segura“, agregó respecto al presunto incidente.

No fue el único incidente de presunta violencia

Según la protagonista de la serie ‘Zoey 101’, años después Britney le “gritó” en la cara y la maldijo, la discusión subió de tono y la hija mayor de Jamie tuvo que lidiar la situación, relató en el show.

Britney dice que Jamie la utiliza para sus fines personales

La estrella del pop se pronunció la noche del jueves 13 de enero en Twitter para externar su sentir sobre su hermana, quien a su parecer utiliza su imagen en su libro para vender.

Dijo que estaba enferma y tenía “fiebre de 104 grados”, pero sus malestares eran la razón para “no preocuparse” por las afirmaciones de su hermana en la entrevista.

También negó que su comportamiento ha sido “errático, paranoico y en espiral” a lo largo de su vida como lo asegura en el libro y acusó a su hermana de decir mentiras para “vender un libro a mis expensas”.

“Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo mucho conmigo hace 15 años… entonces, ¿por qué están hablando de eso? a menos que quiera vender un libro a mi costa ¿de verdad?”.

” Me importa un carajo, pero me duele tanto la cabeza… ¡Por supuesto que soy una reina del drama si me enfermo, así que creo que me estoy muriendo! Ni siquiera estoy bromeando… Mi cuerpo tenía escalofríos por todas partes, como si me estuviera congelando, pero mi cuerpo estaba extremadamente caliente y no podía moverme. Fue bastante intenso…“, detalló Britney en el tuit.

Cabe indicar que Jamie Spears rompió en llanto durante el programa “Wednesday’s Nightline”, asimismo señaló la conductora de su hermana de todos estos años como ‘errático y paranoico’. Asimismo afirmó que no entendía la actitud de Britney Spears hacia ella, pese a que intentó ayudarla en varias ocasiones.