Patricia Benavides presentó denuncia constitucional contra fiscal de la Nación

EN EL CONGRESO POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y PREVARICATO

La fiscal suprema titular y exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra la actual titular del Ministerio Publico, Delia Espinoza, en la que le atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

En dicha denuncia constitucional presentada por su defensa legal, a la que tuvo acceso RPP, Patricia Benavides solicita que se inicie el procedimiento de acusación constitucional en sus dos variantes de antejuicio y juicio político para que, en mérito de la primera, Delia Espinoza sea acusada ante la Corte Suprema por los presuntos delitos de función denunciados y por la segunda, sea inhabilitada por 10 años para el ejercicio de la función pública.

En el documento se da cuenta que Delia Espinoza desobedeció la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia que dispone la reincorporación de Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema titular y que habría desoído no solo este mandato, sino también los apercibimientos posteriores y reiterados pedidos para que se ejecutara la reincorporación exigida por las autoridades competentes.

En esta denuncia constitucional también se precisa que si bien se emitió una resolución en la que se asignó un despacho fiscal a Patricia Benavides en dicho documento se incurre, a criterio de su defensa legal, en términos que considera denigrantes para su patrocinada, entre otros argumentos.

Esta denuncia constitucional fue recibida en Área de Trámite Documentario del Congreso de la República y será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo para que se proceda con el trámite respectivo.