Patricia Benavides tilda de ‘maricón’ a Beto Ortiz

EN AUDIO, LA EXFISCAL DESTITUIDA LANZA CALIFICATIVO CONTRA PERIODISTA

Dijo que alguien ‘calmó’ a Beto para que no siga ‘atacándola’ y afirma que él tuvo romance con Mauricio Fernandini.

Se ha dado inicia una ‘guerra’ entre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides y el periodista de Willax Televisión, Beto Ortiz.

Durante el último capítulo del programa ‘Beto A Saber’, el comunicado propaló un audio de la destituida magistrada, en donde hace referencia a un presunto operador judicial que buscaba impedir los ataques y revelaciones contra ella. Además, tilda de ‘maricón’ a Ortiz y de haber tenido una relación sentimental con el reciente liberado Mauricio Fernandini.

“Él me da duro a mí y mira, ustedes son conscientes. Dicen que yo la he abandonado a Marita (Barreto) cuando le atacaba Beto. Salió un tema y me dice: ¿Quién estuvo coordinando para bajarlo? Antes, todavía cuando no tenía llegada de una manera con Beto, lo calmó. Entonces ahí, yo le dije a Marita: ¿Pará que le vas a hacer caso a él? Nos da duro. Y él dice más bien, yo hice todo lo posible”, se escucha en la grabación.

Minutos después, Benavides despotrica contra el comunicado con frases despectivas.

“Yo le dije a Marita Barreto: ¿Para qué le vas a hacer caso a ese maricón?, con esa palabra le dije. Ese nunca va a cambiar porque se dice que él habla porque (recién me he enterado) que él ha sido pareja con (Mauricio) Fernandini. Yo no sabía, recién me he enterado”, se oye.

Beto responde

Tras el audio, el periodista Beto Ortiz resaltó la poca inteligencia de la destituida magistrada en concluir sobre su accionar como hombre de prensa, además de preguntarse sobre la identidad de la persona que, según Benavides, le influenció para no mencionarla en sus programas.

“Una persona tan inteligente, una fiscal de la Nación, pueda pensar que un periodista se rige o investiga en función de su vida personal. Punto dos, que ella pueda pensar que hay una persona que me controla. Una persona que me baja los caballos, que me controla, y mi pregunta es ¿quién será? ¿Quién será ese misterioso operador judicial?”, dijo.

Finalmente, descartó cualquier romance con el periodista Mauricio Fernandini.