Patty Wong  asegura que le quieren hacer daño

La modelo y empresaria estuvo acaparando titulares durante varios días por demostrar que la prioridad en su restaurante eran sus trabajadores. Sin embargo, una denuncia por parte de un exempleado de Patty Wong, ha hecho que las cosas cambien.

Ronald Arquiñigo Espinoza aseguró para el programa de Magaly, que la exmodelo de “Habacilar” lo despidió el mismo día que inició la cuarentena.

“Ni siquiera me dio la cara, sino que terceras personas me dijeron que ya no iba a pertenecer a la empresa, que me iban a llamar para que me liquiden”, afirmó.

Además, Ronald Arquiñigo contó que trabajó por más de tres años con un sueldo mensual de S/ 3 000 y que la empresa le entregó una liquidación de S/ 1 100, con una carta en la que figuraba que su sueldo base era de S/ 465.

Asimismo, el programa de espectáculos dio a conocer que un grupo de trabajadores presentó una carta notarial dirigida al grupo ‘Lau Hong’, donde la empresaria figura como accionista, asegurando que no se cumplió con pagarles la totalidad de sus beneficios.

En un inicio, cuando fue consultada por las cámaras del programa de espectáculos, Patty Wong explicó que los trabajadores despedidos trabajaban en su franquicia, pero no en los locales que son de su propiedad.

“Yo soy accionista, pero la gerente general es mi hermana y ella nunca me dejó tener acceso al personal. Ni siquiera me han dejado conversar con ellos. Si necesitan trabajo, acá está el trabajo”, expresó.

La empresaria se refirió particularmente sobre el ex trabajador Ronald Arquiñigo y aseguró que lo único que buscan es dañar su imagen.

“Mi verdad. El extrabajador Ronald Arquiñigo Espinoza fue despedido antes de la pandemia por un incidente en mi local en San Juan de Lurigancho. Pero están aprovechando todo esto para dañar mi imagen. En las denuncias adjuntadas se puede apreciar cómo mi nombre no figura. Hay una persona detrás de todo esto y ya mostraré las pruebas al respecto en el canal indicado. Gracias”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

‘Urraca’ crítica a Patty Wong

La conductora de espectáculo no pudo evitar referirse a la empresaria, asegurando que intentó evadir impuestos a la SUNAT por pagarle a su empleado un moto elevado y demostrar en un documento un monto menor al sueldo mínimo.

“A él le pagaban los 3 mil soles en la mano, al cash..¿Eso hace un empresario honorable o que le intenta sacar la vuelta a la Sunat?. Ahora llora y dice que su hermana no le deja ver a los trabajadores

Que no venga a decir que es la única que no ha votado a sus trabajadores”, expresó.