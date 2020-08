Patty Wong llora al defenderse de las acusaciones de su ex

Luego de que su exesposo, Federico Barone, revelara que fue agredido por la empresaria y además asegurar que dejó a su hija abandonada para ir de viaje a Brasil, Patty Wong, salió a contar su verdad y desmentir las declaraciones del italiano.

LA EMPRESARIA NEGÓ HABER AGREDIDO A SU EX PAREJA, ADEMÁS ASEGURÓ QUE VA A PROCEDER LEGALMENTE

Federico Barone, habló para las cámaras de Magaly y acusó a la empresaria de haberlo agredido física y emocionalmente durante su relación, incluso mostró imágenes en las que se le aprecia con la nariz rota, afirmando que Patty propicio la agresión. Además aseguró que no le permite ver a su mejor hija.

Ante estas acusaciones la empresaria habló para “Domingo al día”, reiterando que fue maltratada por el empresario italiano y que deberían apoyarla por ser una víctima.

“¿Qué quieren, verme muerta? o ver muerta a las personas para reaccionar. Por eso hay violencia contra la mujer. Sí, tengo miedo, temo por mi vida. Le dieron cabida a mi agresor”, dijo entre lágrimas.

La empresaria negó haberlo maltratado, asegurando que el agresor siempre ha sido el padre de su hija. Además reitero que Federico Banore la acosa constantemente desde que terminaron su relación.

“Sí me ha agredido. En varias oportunidades, me ha golpeado, varias veces. El está obsesionado conmigo“, agregó.

Su madre la defiende

Luego que Patty Wong se defendiera de las acusaciones de su ex Federico Barone, la madre de la exmodelo salió al frente. En las declaraciones del empresario italiano, dijo que la madre de la ex modelo de “Habacilar” estuvo presente el día en el que ella lo agredió, sin embargo esto fue desmentido por la señora.

“Yo conozco a mi hija. Yo sé quién es. Él no es un hombre sin brazos ni manos. Es un hombre grande y no creo que ella pueda pegarle. No voy a hablar más. Simplemente, yo no lo he visto golpeado“, expresó.

La señora indicó que nunca había visto herido a Barone y que jamás le había curado las heridas como él dijo. Asimismo aseguró que su hija es una buena madre y resultado de ello es que crió a su nieta sola.

“Nunca lo he curado. Estoy molesta con él porque me mete a mí y levanta falsos testimonios contra su papá que está muerto. No voy a tomar ninguna medida. Quiero que esto se acabe y que mi hija arregle sus cosas legalmente”, finalizó la madre de Patty Wong.

Como se recuerda, todo inició cuando un ex empleado de su chifa denunció que lo habían despedido cuando inició la cuarentena, ante esto Patty Wong dijo que la única responsable era su hermana, Erika Wong, y que su ex esposo buscaba hacerle daño.

Cabe mencionar, que Patty Wong le brindó una entrevista a un diario local, donde asegura que demandará a Magaly Medina por los comentarios que hizo hacia su persona donde pone en duda sus acciones y su palabra, también a su ex trabajador Ronald Arquinigo por acusarla de haberlo despedido en plena pandemia.