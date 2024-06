Paul McCartney, ícono de la música mundial regresa al Perú

Ofrecerá un concierto único este domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional

Paul McCartney, ícono de la música mundial, está de regreso en nuestro país, luego de diez años de ausencia para brindar un concierto único y espectacular como nos tiene acostumbrados. La cita es el próximo domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en Teleticket con un súper descuento con tarjetas Interbank los días 14 y 15 de junio.

La súperestrella británica de todos los tiempos, nos engalana nuevamente con su presencia gracias a su tour mundial ‘Got Back’, que empezó con rotundo éxito en Estados Unidos en el 2022 y que hoy luego de tanta espera lo trae a Sudamérica y Perú no podría ser la excepción.

¨¡Hola peruanos!. No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto¨, señaló el artista británico, visiblemente emocionado con su reencuentro con sus fans peruanos.

Leer también [La Tarumba celebra 40 años con «Quereres»]

El ex Beatle prometió pisar nuevamente nuestro país y así lo hace tras diez años de ausencia. Será un verdadero lujo y una única oportunidad para disfrutar de su último trabajo musical y los éxitos de todos los tiempos que nos tienen acostumbrados. Sir Paul no necesita mayor carta de presentación. Su música ha recorrido el planeta y se ha mantenido vivo en el corazón de los amantes del amor y la esperanza. Así pues, la súperestrella llega a nuestro país para quedarse.

Temas emblemáticos como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’ y muchas más, son una experiencia, cualquier fanático no podrá perderse en este súper concierto programado para el domingo 27 de octubre en el estadio Nacional, la segunda vez que el artista pisa el recinto deportivo.

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en los EE. UU. antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 espectáculos mientras la gira Got Back recorrió Australia, México y Brasil.

Tenemos una cita imperdible e inolvidable con Paul McCartney luego de diez años de ausencia, el próximo domingo 27 de octubre en el estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en Teleticket con un súper descuento con tarjetas Interbank este 14 y 15 de junio.