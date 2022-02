Paula desmiente en su cara a Janet

Durante varios días, Janet Barboza estuvo anunciando con bombos y platillos que tendría pruebas en las que pondría en evidencia a Anthony Aranda. Empero, el tiro le salió por la culata a la conductora de América Hoy, luego que Paula Manzanal, desmintiera haber dicho que ella era el plan A, mientras que Melissa Paredes, pasaba a ser la segunda opción, en la vida del bailarín.

LA MODELO SOSTUVO QUE NUNCA ASEGURÓ QUE ERA EL PLAN A DEL “GATITO ACTIVADOR” Y MELISSA EL PLAN B

Todo se dio cuando Paula realizaba un enlace con el programa “América Hoy” donde la modelo afirmó que la última vez que habló con el bailarín fue cuando se emitió el ampay y le advirtió.

“Le dije oye, mira me ha mandado esto, es mentira, ella está casada, ten cuidado que te relacionen con ella y eso fue todo. Me sorprendió que me haya eliminado de todo” , afirmó.

En esa línea confirmó que el bailarín de Melissa si quería viajar a España, pero según Paula no con ella sino como una proyección personal, ya que ella no estaba interesada.

“Todo esto es pasado, si me dijo que era una persona muy especial para él, pero desde mi perspectiva era algo amical” agregó.

Seguidamente,pasó a desmentir a la conductora Jante Barboza, quien durante varios días había afirmado que Paula era el plan A dé Anthony y Melissa su plan B.

“Para que yo sea el plan A debe haber un plan y de mi lado no lo había. No, yo nunca me he considerado algo para él, una relación ni nada”, además aseguró que le dijo a Malissa que había hablado con el bailarín.

Por su parte, Janet Barboza se mostró bastante incómoda y llamó a su testigo Ethel Pozo, sin embargo, esta coincidió con la versión de Manzanal.

“Bueno he quedado como mentirosa. Tú sabrás las razones por las cuales no lo dices Paula” finalizó.