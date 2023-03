Paula ya no quiere saber nada de futbolista

La líder de Son tentación atraviesa un difícil momento en el ámbito sentimental. Su reciente ruptura con Eduardo Rabanal sigue dando de qué hablar, pues se rumorea que habría sido víctima de violencia. Paula Arias se sigue negando a dar detalles, pero de lo que sí estaría segura es que no volvería con el futbolista.

SALSERA JURA QUE YA NO TIENE NEGOCIOS CON ÉL Y QUE YA NO LO QUIERE EN SU VIDA

Paula se encuentra promocionando su nueva canción, por lo que viene recorriendo varios programas, en un primer momento estuvo en el espacio de Jazmín Pinedo donde se mostró bastante desencajada por todo lo sucedido, luego estuvo en el set de María Pía Copello y ahí recalcó que no quería hablar de su ex pareja.

“Yo prefiero evitar hablar de él, porque ya dije que en estos momentos estoy dejando las cosas claras. Si tengo que responder algo, lo hago en privado, ya no pienso declarar ni dar detalles. Yo soy cabeza de un hogar, mis hijos me están viendo, no me gustaría dar detalles fuertes, que eso lo puedo resolver en la intimidad”, dijo.

Al ser consultada sobre qué pasaría con la productora que ambos iniciaron, la cantante señaló que no tendrían por qué tener problemas, ya que cada uno tomaría su rumbo.

“No deseo ni siquiera hablar de él… Estábamos desde el año pasado en la productora de evento, simplemente se hace punto final y cada uno por su lado”, puntualizó.