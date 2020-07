Paulina Rubio y ‘Colate’ en una guerra de nunca acabar

Sigue la guerra con su expareja. La cantante mexicana solicitó el último fin de semana una sesión extraordinaria ante un juez familiar. Paulina Rubio quiere impedir que Nicolás Vallejo Nágera obtenga el permiso de viajar al extranjero con su menor hijo.

El popular “Colate” tenía planeado un viaje a España en el que pretendía llevar a su hijo, Andrea.

A través de una audiencia virtual, tanto los abogados de la cantante, como los de su expareja se reunieron, además contaron con la presencia de una persona dedicada específicamente a velar por la seguridad de Andrea. También estuvieron ‘La chica dorada’ y ‘Colate’, quienes a pesar de sus diferencias escucharon pacientemente los argumentos de cada parte para la resolución del caso.

Debido a la pandemia de coronavirus que se vive a nivel mundial, el equipo legal de Paulina considera que no es buen momento para realizar un viaje, ya que el pico de contagios se encuentra en su punto más alto en todo el mundo.

Por su parte, el abogado de ‘Colate’ explicó que se trataba de un viaje planeado con mucha anticipación y tenía el fin de distraer al pequeño y fomentar la convivencia entre padre e hijo.

Sin embargo, el juez optó por negar la autorización para que Andrea realizara el viaje.

“Entiendo perfecto que este es un viaje familiar, y que tanto el señor Nagera como su hijo están emocionados por hacerlo, pero no estamos viviendo en condiciones normales, y no voy a correr ese riesgo, así que lo lamento mucho pero habrá más viajes, no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España”, sentenció el juez Spencer Multack.