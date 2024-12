Pedro Castillo brinda mensaje de Navidad desde el penal de Barbadillo

A pocas horas de la Noche Buena, Pedro Castillo uso la red social para enviar un mensaje a todos sus seguidores.

Pedro Castillo ha estado recluso en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022, tras un fallido intento de golpe de Estado. En julio de 2024, el Poder Judicial determinó extender por 18 meses la prisión preventiva que enfrenta Castillo, quien es acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público.

Como es sabido, el exmandatario ha expresado en diversas audiencias que es víctima de un secuestro y que su encierro es injusto; no obstante, evita referirse al principal motivo de su reclusión: el romper el orden democrático intentando cerrar el Congreso.

A partir de ello, a través de X, Pedro Castillo aprovechó las fiestas navideñas para enviar un mensaje a todos sus simpatizantes, quienes, pese a haber sido traicionados, aún lo apoyan. En esa línea, pidió que continúen en la lucha contra el actual gobierno de su exvicepresidenta, Dina Boluarte, y el Congreso.

Mensaje Navideño de Pedro Castillo

El mensaje de Pedro Castillo inicia con el clásico saludo por Navidad. Irónicamente, el presidente recluso aborda su comunicado exhortando a la ciudadanía a que se recupere la democracia. «… Que se exprese en una acción política y social decidida, activa y constante, orientada a la recuperación de la democracia y la conquista de la justicia económica y social en favor de las grandes mayorías», se puede leer.

Posterior a ello, no dudó el volver a atacar al Gobierno de Dina Boluarte, su principal enemigo, al que lo calificó de opresor, usurpador y dictatorial. «Su rechazo popular no tardará en llegar al 100 %, pues el pueblo no olvida ni perdona».