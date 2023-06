Pedro Castillo continuará en prisión

El expresidente Pedro Castillo continuará enfrentando una investigación preparatoria en el Ministerio Público por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que tuvo lugar el 7 de diciembre de 2022. El juez supremo Juan Carlos Checkley ha declarado infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa legal de Castillo, en el cual argumentaban que los hechos imputados no constituían delito y solicitaban el archivo definitivo del caso.

EXMANDATARIO ENFRENTARÁ INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN PERÚ

El magistrado desestimó dichos argumentos al determinar que los actos atribuidos al exmandatario, en los que se le imputan los delitos de rebelión y conspiración para rebelión, sí constituyen delito. Checkley señaló que la existencia del levantamiento armado deberá ser evaluada en la etapa procesal correspondiente, tras el análisis de las pruebas presentadas.

En cuanto a la alegación de la defensa de Castillo de que no debería ser procesado penalmente debido a su destitución política por parte del Congreso, el juez Checkley aclaró que el caso no es de naturaleza política o parlamentaria, sino un procesamiento judicial por imputaciones penales, por lo que la vacancia presidencial no lo exime de responsabilidad penal.

El expresidente Pedro Castillo se encuentra cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, como resultado de este caso.

La decisión del juez Checkley marca un importante avance en la investigación del intento de golpe de Estado en Perú y arroja luz sobre el proceso judicial en curso contra el exmandatario.