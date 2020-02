¡Se prendió! Hace unos días Mónica Cabrejos concedió una entrevista donde habló sobre Rodrigo González y dijo que este es el menos indicado en hablar de belleza femenina, ya que él no valora el gusto por las mujeres. Este hecho indigno a “Peluchín” quien no dudo en soltar toda su artillería en Instagram.

‘Peluchín’ cree que Mónica Cabrejos odia a los homosexuales

“¿De qué sirve que todo el tiempo presuma sus cartones si una “comunicadora” hace este tipo de comentarios con tufillo homofóbico?”, indicó el conductor de televisión.

Sobre la declaración de la también locutora de radio. A la crítica de Peluchín también se sumaron las de sus seguidores, el grupo autodenominado como rodriguista quienes empezaron a darle con palo a Mónica.

“Ay por Dios cuánta ignorancia, o sea si ella habla de belleza femenina es lesbiana. Pásenle el coquito de orientación sexual“, “Pérdida de tiempo en universidades para que continué pensando de esa manera”, “Ella paso por la universidad, pero la universidad no paso por ella”, se lee entre las respuestas que recibe Rodrigo.

Como se recuerda, las diferencias entre Mónica Cabrejos y Rodrigo González se avivaron tras la recomendación que le hizo la periodista a Karen Schwarz para que denuncie a Peluchín por publicar una storie sobre la hija de la conductora: “Hay cosas en la vida que son sagradas, tu mamá y tu papá no se tocan, los hijos de otras personas no se tocan y hay que defenderlos como tal. No lo digo yo, lo dice el código penal. Lo dice el código que defiende al niño y al adolescente”, expresó Cabrejos en la entrevista.

Además, la conductora indicó que Peluchín incentiva la violencia contra las mujeres por sus ataques a las conductoras. Tras esta declaración, el conductor utilizó su cuenta de Instagram para burlarse del aspecto físico de la también periodista, en específico, de sus labios de los cuales dijo parecen ‘dos chorizos mal cocidos.’