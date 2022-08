“Peluchín” molesto tras hackeo de su facebook

El conductor de espectáculos anunció que su cuenta de facebook ha sido hackeara y que hasta el momento no puede recuperar, por ello decidió enviar un mensaje a la persona responsable. Rodrigo González amenazó con dar con el responsable de todo esto.

Todo sucedió en su último programa, ahí, el popular “Peluchín” reveló que solo su cuenta de Twitter e Instagram están activadas y bajo su manejo.

“Mi Facebook está hackeado, solo tengo Twitter e Instagram… Pero a ti que me has hackeado te digo, no creas que te la vas a sacar barata, no creas… Me la vas a pagar”, expresó bastante molesto.

Es evidente que Rodrigo hace este anuncio, debido a que las personas que le hackearon su cuenta pueden sacar provecho de esto, por lo que le pide a sus seguidores estar atentos.

Cabe indicar que no es la primera vez que Gonzalez sufre un hackeo, pues la página de facebook “La beba army” intentó apoderarse de su cuenta de Instagram.