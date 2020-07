“Pelucón” jura que puede destruir a Laura

La guerra continúa. Cristian Zuárez habló para ‘En exclusiva’ y dijo que tiene un video que puede terminar con la carrera televisiva de Laura Bozzo.

El cantante aseguró que nunca le gusta hablar mal de las mujeres, pero que Laura ya lo tiene cansado y no va a permitir que le sigan faltando el respeto.

“Ni Mario de la Fuente, exesposo de Laura la soportó tanto, a los 12 años se separaron. Yo no hablo de las mujeres, hablo de una en particular. Lamentablemente es una desagradecida”. La expareja de Laura Bozzo argumenta que estuvo en los peores momentos de la ‘abogada del pueblo’ apoyándola y estando para ella, algo que según él, la figura de Televisa no supo agradecer.

“Se porta tan mal con una persona que sí estuvo con ella en los peores momentos de su vida”, agregó para el programa ‘En Exclusiva’.

El exintegrante de ‘Ráfaga’ está seguro del video que tiene en sus manos y que también tiene un medio de comunicación local va a destruir a la ‘abogada del pueblo’.

“Ustedes se van a enterar de lo que verdaderamente fue Laura Bozzo, era un martirio, precisamente de Perú me han llegado unos videos que la prensa tiene y lo van a sacar esta semana. Ella va a tener que explicar muchas cosas al público que piensa que yo le fui infiel”, manifestó.

Asimismo el popular ‘Pelucón’ aseguró que uno de los videos, el cual dura más 20 minutos se le observa Laura Bozzo pidiéndole que no terminen su relación en el 2015.

“Hay un video del 2015, donde yo ya estaba separándome de ella, nos estábamos diciendo de todo. Yo le estaba diciendo las cosas en su cara porque me iba de su lado y ella pidiendo que por favor no lo hiciera, que yo era un muerto de hambre y rebajándome a más no poder”, sentenció.

Como se recuerda, la guerra entre la expareja volvió a los medios porque Joaquín Muñoz reveló un supuesto amorío entre Cristian Zuárez y el ahijado de Juan Gabriel en el programa de Laura Bozzo.