¡PERÚ CLASIFICÓ AL MUNDIAL DE 16 AÑOS DAMAS POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO!*

Vamos por buen camino con la gestión y trabajo de la Federación Peruana de Tenis. Antes de iniciarse los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025, se disputó en la ciudad de Luque, Paraguay, el Sudamericano de Tenis de la categoría 16 años Damas y Varones.

Como es habitual, Perú participó con sus delegaciones femenina y masculina, con el objetivo de lograr una de las dos plazas que aseguraban la clasificación al Mundial de Tenis de la categoría, considerando que Chile, como país anfitrión, ya contaba con cupo asegurado.

El equipo femenino nacional de tenis, integrado por Daniela Gonzáles, Leticia Bazán, Silvana Fajardo, y capitaneado por Laura Arraya (exN° 14 del ranking WTA), logró la clasificación al Mundial tras ganarsu grupo, superando sus cuatro series.

Ya con el objetivo cumplido, disputaron la final ante Brasil, cayendo por 2-1. Este resultado marca la clasificación por segundo año consecutivo del equipo femenino de 16 años al Mundial, lo cual refleja la consistencia del trabajo que viene desplegando la Federación en el desarrollo del tenis de mujeres. La presencia y liderazgo de Laura Arraya ha sido clave en este proceso, aportando experiencia y conocimiento a nuestras jóvenes tenistas.

El Mundial de Tenis será en noviembre y se disputará en Santiago de Chile.

Por su parte, el equipo masculino de tenis, compuesto por AlessandroRubini, Ricardo Ramos y Diego Gómez, con la conducción del capitán Sergio Barragán, cerró su participación en la séptimaposición del torneo.

FASE DE GRUPOS: DAMAS

Fecha 1:Perú 3-0 Chile Daniela Gonzales (PER) Agustina Videla (CHI) 6-1 6-0

Leticia Bazán (PER) d. Isidora Lisboa (CHI) 6-0 6-3

Leticia Bazán (PER) / Daniela Gonzalez (PER) d. Isidora Lisboa(CHI) / Agustina Videla (CHI) 6-1 6-0

Fecha 2

Perú 2-1 Uruguay Daniela Gonzales (PER) d. Gabriana Muela (URU) 1-6 6-1 6-3

Leticia Bazán (PER) Sofía Barbosa (URU) 7-6(2) 6-2

Gabriana Muela (URU) / Sofía Barbosa (URU). Daniela Gonzales(PER) / Silvana Fajardo (PER) 7-6(6) 0-6 10-6

Fecha 3

Perú 3-0 Bolivia

Daniela Gonzales (PER) Fernanda Vargas (BOL) 6-1 6-0

Leticia Bazán (PER) Valery Sumoya (BOL) 6-2 6-2

Daniela Gonzales (PER) / Leticia Bazán (PER) d. Valery Sumoya(BOL) / Daniela García (BOL) 6-2 6-3

Fecha 4

Perú 3-0 Colombia Daniela Gonzales (PER) Valentina García (COL) 6-1 6-2

Leticia Bazán (PER) Emanuela Lares (COL) 6-0 6-2

Daniela Gonzales (PER) / Silvana Fajardo (PER). ValentinaGarcía (COL) / Nicole Lederman (COL) 6-2 6-1

AGOSTO, 2025

FINAL – DAMAS

Brasil 2-1 Perú Daniela Gonzales (PER) Ana Cruz (BRA) 3-6 6-3 7-5

Nahuany Leme Da Silva (BRA) Leticia Bazán (PER) 6-1 6-2

Ana Cruz (BRA) / Nahuany Leme Da Silva (BRA) DanielaGonzales (PER) / Leticia Bazán (PER) 3-6 6-4 10-7