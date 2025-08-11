Juan José Santiváñez y Cerrón se sacan los ojos

EXMINISTRO LE DIJO AL LÍDER DE PERÚ LIBRE “ENTRÉGATE COMO UN VARÓN”, DESPUÉS QUE DEFENDIÓ A CONGRESISTA DE SU PARTIDO QUE FUE CRITICADA POR EL HOY JEFE DE UN DESPACHO EN PALACIO

El exministro del Interior Juan José Santiváñez y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia, se enfrentaron en redes sociales.

La pelea se originó cuando José Santiváñez publicó un video de la congresista María Agüero, integrante de Perú Libre, donde calificó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF.AA.) de genocidas.

“No llame a nuestra Policía y a nuestras Fuerzas Armadas genocidas. Ellos son y serán siempre los defensores de la patria. No se atreva a calificarlos de asesinos, porque ellos dan la vida por el prójimo. No se atreva a insinuar siquiera cualquier tipo de argumento que desmerezca su valentía y su arrojo. ¡Sinvergüenza rojete! ¡Con mi PNP y mis FF. AA. no te metas más! Que si no me encargaré personalmente que vayas a conocer la celda de Abimael Guzmán, pero para quedarte, ¡¡¡miserable!!!“, escribió.

En respuesta, la parlamentaria de Perú Libre calificó al hoy jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial como el “peor ministro del Interior que ha existido jamás”, recordando episodios de rechazo ciudadano durante su gestión, y planteando cuestionamientos sobre presuntos conflictos de interés por millonarias donaciones recibidas por la Policía Nacional bajo su administración.

En medio del enfrentamiento, Vladimir Cerrón respaldó a Agüero y atacando al exministro. El exgobernador de Junín argumentó que la parlamentaria demuestra mayor valor al denunciar lo que describe como crímenes de Estado ocurridos entre los años 80 y 2000, así como posterior al fallido golpe de Estado de 2022.

“Esta mujer tiene más valor que tú, porque sin ninguna protección pronuncia una verdad y tú la amenazas desde las faldas de la usurpadora. Mi solidaridad con María Agüero, yo también pienso como ella, al decir que hubo genocidio de Estado los años 80-2000 y después del golpe del 6 y 7 de diciembre de 2022”, escribió.

Luego, en su cuenta de X, el extitular del Mininter acusó al exgobernador de Junín de apología al terrorismo por sus críticas dirigidas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “El que ataca a su Policía y a sus Fuerzas Armadas conociendo el inmenso valor que tuvieron en la lucha contrasubversiva es un miserable y, ante tu solidaridad en la clandestinidad, demuestras que eres tan vil como ella [María Agüero]”, afirmó.

Además, lo desafió a comparecer ante la justicia: “Eres el menos indicado para hablar de hombría. Empieza por entregarte a la justicia ‘como un varón’ y no repliques tu solidaridad escondiéndote en alguna guarida. Aprende a no llorar como niño lo que no has sabido defender como hombre.”