Peruana en Dinamarca lucha para recuperar a sus hijos

La peruana Natalia Lindo Valladolid, está viviendo una pesadilla en Copenhague, Dinamarca, porque les fueron arrebatados de los cuidados de sus hijos Oliver y Lukas Velando Arosemena, incluso no llevan el apellido de la madre (Lindo) porque el padre Jorge Velando Arosemena, menosprecia el apellido peruano de la madre. El mal padre es hijo de un diplomático ex cónsul de Perú en Dinamarca.

MENORES AMENAZAN CON SUICIDARSE SI AUTORIDADES ORDENAN QUE VIVAN CON SU PADRE ABUSIVO

La primera vez que le quitaron los dos hijos a Natalia, fue en el 2020 y fueron llevados a Nyholm albergue, pero gracias a sus esfuerzos los recuperó en el 2021. Cuando pensaba que la felicidad había llegado a sus vidas, el 24 de octubre del 2022 nuevamente hacen una falsa denuncia anónima.

Natalia, se enteró que fue su ex esposo quien hizo la falsa denuncia por lo que el 8 de febrero del 2023, se los volvieron a quitar de forma ilegal y fueron llevados a León, institución para niños con discapacidad psiquiátrica en Dinamarca, pese a que ella tiene una orden de no internamiento de una especialista psiquiátrica y el informe escolar que indican ser niños de muy buen nivel y que hablan incluso tres idiomas.

Los dos niños se niegan a ver a su padre porque éste los agrede físicamente, psicológicamente, están traumados porque han sido testigos de cómo el padre violaba a su madre y han sido amenazados de muerte.

“Se han cometido varios atropellos con mis hijos. Ellos no quieren ver a su padre porque son felices a mi lado. Mi exesposo Jorge Velando Arosemena, el día que fuimos al juzgado para recibir la sentencia, amenazó de muerte a su propio hijo, a mi jurista Erick Seldek y a mí. Es un psicópata, sociópata y violador, todo lo que denuncio está en el informe de mis hijos, quienes lo han relatado”, cuenta Natalia Lindo.

Jorge Velando Arosemena, realizó una falsa denuncia anónima en contra de Natalia afirmando que ella maltrata a los niños, hecho que no se ajusta a la verdad. Estas denuncias sin fundamentos las recibe desde que sus hijos tenían cuatro años. Se divorció el 15 de mayo del 2017 sus hijos tenían 5 y 7 años, pero igual sigue el acoso y hostigamiento y ahora la amenaza de muerte.

Leer también [¡De terror! Irán reconoció que se registraron envenenamientos de niñas]

Cuenta Natalia con mucho dolor que: “El sistema Social de Copenhague no es el mejor. El padre viola los derechos de mis hijos nacionales e internacionalmente, me tildan de loca, a pesar de tener un informe psiquiátrico que indica que soy una mujer normal, pero todo esto se origina en Europa en donde se fingen denuncias, te acusan de lo peor, te califican hasta de loca para obtener el cuidado y protección de los niños, pero la verdad es por el dinero”.

Por cada niño los centros de acogida o por ser trasladados a hogares sustitutos cobran más de 2000 mil euros mensuales. En Dinamarca alegan proteger a los niños, pero es una corrupción o una cortina de humo para mandar y cobrar el dinero del estado.

Natalia, afirma que se violan sus derechos como peruana y esto se debe a que su ex esposo Jorge Velando Arosemena, fue hijo de diplomática, tiene al parecer muchos contactos que le cierran todos los caminos de forma directa e indirecta Dinamarca. Asegura que protegen al padre agresor.

“Pido ayuda a mi consulado de Estocolmo, pero siento que la cónsul Cristina María del Rosario Ronquillo de Blödorn no me ayuda, envíe una carta a la Reina de Dinamarca para que haga un reclamo de mi caso en la Comisión de Derechos Humanos y también para que me dé la protección, pero no hace nada para protegerme de estos abusos. Al igual que yo, mis niños son peruanos. Hace tres semanas me llamaron representantes diciéndome que nada pueden hacer, que no pueden intervenir.”

“Soy una de las millones de mujeres maltratadas en Europa, aduciendo un síndrome de alienación parental que no existe, pues ya me divorcie del padre de mis hijos hace varios años porque golpeaba a mis hijo, a mí me rompió la mandíbula, me violaba delante de mis hijos y esto también lo relató mi hijo de 12 años quien dejó en su manifestación que estos lamentables hecho causado por su propio padre Jorge Velando Arosemena, quien ahora amenaza de muerte a su propio hijo”.

Leer también [Taiwán alcanza su mejor clasificación en el Índice de Libertad Económica 2023]

Natalia Lindo dice que sus hijos están tan deprimidos que están pensando en suicidarse, porque no soportan la idea de vivir con su padre. Pidió apoyo también a la ministra de relaciones exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz, en dos cartas y no recibió respuesta, también a la Ministra de la Mujer, Nancy Rosalina Tolentino Gamarra, pero tampoco le contestó.

“He reenviado mi carta a relaciones exteriores de Perú, por favor ayúdenme. Pedí también ayuda a mi cónsul, la señora Cristina María Del Rosario Ronquillo De Blödorn, para que vea mi caso y nada, no comprendo qué pasa con las mujeres peruanas que somos maltratadas y tampoco con las mujeres latinas y sobre todo los niños, pues son muchos abusados en Dinamarca, el país de la felicidad es solo una pantalla que dice apoya y protege a los niños pero la verdad es otra violan los siguientes derechos de mis hijos y míos.