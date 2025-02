Peruanos que viven en EE.UU.: Denuncian que ‘Anticristo’ Trump los trata como delincuentes

Autoridades los enmarrocan de manos y pies al ser calificados como delincuentes primarios y también son separados de sus hijos

Aida León Rodríguez, peruana residente en Houston, Estados Unidos (EE.UU.), dio a conocer el caso de la compatriota María Eduarda Bolaños, quien fue detenida y separada de su hija, siendo tratada como una delincuente cuando en realidad no lo es.

En entrevista con Exitosa, señaló que Bolaños, previo a su deportación, ha sido enmarrocada de manos y pies en forma injusta por parte de las autoridades norteamericanas al ser catalogada como una “delincuente primaria», siendo obligada a lucir prendas de color azul, “mientras que otros usan naranja que son aquellos que tienen antecedente penal y rojo los que son de máxima seguridad», detalló León Rodríguez.

«Van encadenados de manos y en la cintura. La cadena parte de la cintura. Eso creo que le hizo mal a María porque si nunca ni en tu país te han puesto esposas ni has estado en una comisaría es ilógico que en un país que viniste a lograr tus sueños te traten así (como delincuente)«, dijo a Exitosa.

«María cuando llama todos los días, nos pide que la ayudemos. Nos dice que la levantan a las 4:00 a.m., desayuno a las 10:00 a.m., el almuerzo a las 3:00 p.m. y ya no tiene más alimentación hasta el día siguiente. (…) No hizo daño a nadie. (…) Nos contó que la habían llevado enmarrocada de manos y de pies», subrayó León Rodríguez al lamentar la dura situación que viven los peruanos en tierras norteamericanas tras el anuncio de deportaciones masivas que dio el presidente Donald Trump cuando asumió el mando de su segundo gobierno en EE.UU.

Drama familiar de peruanos deportados

Además, la peruana María Eduarda Bolaños, de 25 años, fue separada de su menor hija, quien tuvo que quedar en custodia del esposo de Aida León Rodríguez hasta que pueda volver a las manos de un familiar directo.

Para que la menor, que fue separada por su madre detenida para ser deportada de EE. UU., pueda recibir ayuda por parte de las autoridades de la Cancillería, debe presentar un «certificado de pobreza», que debe ser tramitada por su progenitora.

León Rodríguez aprovechó en aconsejar a otros peruanos que viven esta complicada situación al sentir miedo por ser deportados y no dejar desamparados a sus pequeños hijos en tierras extranjeras.

Leer también [Vinos y licores de EE.UU. desaparecen de tiendas en Canadá]

«Hemos aprendido que las personas que tienen hijos menores deben dejar una carta notarial indicando la persona que se quedará con sus niños en caso sean detenidos. (…) Y no les pase como María porque demoramos casi tres semanas para que el gobierno norteamericano nos diera la custodia (de la niña)», señaló.

La peruana, que vive en Houston y cuenta con sus papeles en regla, mostró su indignación de que la Cancillería «no ayude a María a regresar al Perú» porque tiene conocimiento de que el 20 de febrero hay programado un vuelo para trasladar a detenidos a nuestro país, pero «ella no se encontraría en la lista porque no la inscribieron».