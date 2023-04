Piqué chanca a Latinoamericanos

Gerard Piqué y Shakira siguen generando polémica. Esta vez el ex futbolista tuvo comentarios despectivos contra la cantante por sus orígenes latinos.

EXJUGADOR DEL BARZA SE REFIRIÓ DESPECTIVAMENTE DE LA MADRE DE SUS HIJOS Y LOS FANS DE ESTA

Durante una entrevista, el también empresario se queja de las críticas que recibió por parte de los fanáticos de Shakira por ser latinos.

“Con lo que me ha pasado el año pasado, que mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llegué a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero barbaridades…”, expresó él en diálogo con el periodista deportivo Gerard Romero para Jijantes.

Piqué aseguró que no le importan las críticas, pues vienen de parte de personas que jamás conocerá en su vida, por lo que no tiene que dar explicaciones de nada. Fue así que el ex futbolista se refirió a los fans de la cantante de Barranquilla con un tono despectivo al expresar que su expareja “es latinoamericana” y que por eso recibe una gran cantidad de mensajes negativos. Sin embargo, recalcó en que decide ignorar todo lo que le llega: “Es mentalmente muy sano, porque si les das importancia estás muerto”.

Y cómo era de esperarse, Shakira se pronunció al respecto. Desde que terminó su relación con el padre de sus hijos, la Colombiana no se calla nada, incluso va lanzando tres canciones sobre su ruptura con Piqué.

“Orgullosa de ser Latinoamericana“, publicó la intérprete de ‘Monotonía’ y acompañó el mensaje con 29 banderas de países latinos.

Recordemos que la cantante ya se encuentra instalándose en Miami con su familia.