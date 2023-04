Jossmery cuadra a reportero de “Amor y fuego”

El último fin de semana, Jossmery Toledo asistió a una competencia de fisicoculturismo, donde fue abordada por reporteros de diferentes medios, logrando incomodarla. La ex policía cansada de las preguntas sobre su ampay con Paolo Hurtado, mandó a sacar al periodista de ‘Amor y fuego’.

EX TOMBITA NO QUIERE QUE LE PREGUNTEN POR PAOLO HURTADO Y HACE QUE LO DESALOJEN DE COLISEO

“De verdad ahorita no les voy a contestar nada, quiero ver el espectáculo por favor, me incomoda esto, están incomodando”, le respondió al reportero de “América hoy” ante las constantes preguntas sobre Paolo Hurtado y el dinero que habría pedido por entrevista.

Sin embargo, cuando fue el turno de “Amor y fuego” la ex tombita llamó a la seguridad del coliseo y hasta los mandó a sacar por no dejarla disfrutar de la competencia.

“¿De repente, no sabías que su mujer estaba embarazada? ¿Sabías que es un hombre casado?”, le decía el reportero, ocasionando que la seguridad lo desalojara del local.

Además de ello, la ex chica reality decidió comentar el avance que lanzó el programa, dejando en evidencia que todo el momento la estuvieron incomodando a ella y a los presentes, personas que pagaron su entrada para ver el concurso.

“Nadie es más que nadie aquí, solo espero que pongan todo lo qué pasó realmente y no editen nada! Yo nunca tuve inconvenientes con nadie, siempre les respondo de manera educada. No sé si es reportero pero es la primera vez que me toca una persona como él, encima de malcriado con las personas que estaban de espectadores, que si bien saben es un evento deportivo que pagas tú dinero para ver todo el campeonato; pero ese señor no solo me incomodaba, también a las personas del público”, expresó.

Asimismo el espacio jugó con la posibilidad de que Hurtado y Jossmery se habían encontrado, sin embargo, no fue así. El programa siguió al futbolista, pero este se dio cuenta y se lo comunicó a la seguridad de su hotel.