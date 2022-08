PNP captura a presunto violador de niña de 12 años en SJL

En los últimos días, un caso de violación sexual a una menor de tan solo 12 años, conmocionó al país, este repudiable hecho tuvo lugar en el distrito de San Juan de Lurigancho. Afortunadamente la noche del jueves, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar al agresor, identificado como Ismael Choque Pérez, de 36 años.

EL SUJETO TENÍA ANTECEDENTES POR TOCAMIENTOS INDEBIDOS CONTRA SU HIJA

El general de la PNP Manuel Lozada indicó que este sujeto estaba escondido dentro de un inmueble en la zona de Jicamarca. Este hombre fue denunciado por haber secuestrado, dopado y ultrajado a una escolar que abordó el vehículo que él manejaba para retornar a su vivienda después del colegio el pasado lunes 15 de agosto.

La menor llegó al día siguiente a su domicilio con ayuda de algunos vecinos y contó lo ocurrido a sus padres, quienes de inmediato acudieron a la comisaría local para denunciar al sujeto. Choque Pérez durante el viernes estuvo detenido en el Departamento de Investigación Criminal en Canto Rey.

Hasta la sede policial se trasladó un gran número de agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ante el anuncio de movilizaciones para exigir que la investigación se acelere y el detenido tenga una sentencia de cadena perpetua. Los familiares de la víctima llegaron hasta la carceleta de la Depincri pidiendo justicia.

Sujeto cuenta con antecedentes

En el inmueble donde se capturó a Ismael Ninachoque Pérez, se encontró una minivan con la que presuntamente trasladó a la menor de edad cuando salió de su colegio. El general de la PNP Manuel Lozada, indicó que el sujeto cuenta con antecedentes.

“Se le ubicó por los lugares donde paraba y estaba escondido en un domicilio en Jicamarca donde estaba junto con el vehículo. Tiene antecedentes por tocamientos indebidos contra su propia hija de ocho años y también por violencia familiar en 2012”, precisó.

Ministerio de la Mujer aseguró que viene atendiendo el caso

El Ministerio de la Mujer (Mimp), mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales, informó que, desde el último martes, viene atendiendo el caso de la menor de 12 años que fue abusada sexualmente en Jicamarca, San Juan de Lurigancho (SJL).

Según señaló el Mimp, las acciones de respaldo a la menor y su familia se han desarrollado a través del Programa Nacional Aurora desde que se tomó conocimiento del caso. “Desde el 16 de agosto, un equipo del Servicio de Atención Urgente tomó contacto con madre e hija y se les brindó apoyo psicológico”, refiere el comunicado de la institución.

Familia niega apoyo

Cabe precisar que la tía de la víctima refirió que, hasta el día de hoy (ayer), el Mimp no había dispuesto apoyo de este tipo para la menor o su familia. “Hasta el momento no se apersona nadie. La ministra de la Mujer ha mandado un representante, pero no le han brindado la terapia psicológica hasta el día de hoy (ayer) a mi sobrina. Ella está mal y no recibe terapia”, indicó la familiar.

Sin embargo, el ministerio precisó que “se las derivó al centro de salud comunitario” del Minsa para recibir “sus terapias psicológicas”, según establece el protocolo “en casos de violencia de género”. Asimismo, según la institución, al día siguiente “el equipo” acompañó a la madre en la “diligencia de toma de su declaración”, luego de lo cual “se le brindó apoyo psicológico”.

Además, el jueves 18 una trabajadora social habría realizado una visita domiciliaria a la familia y, desde la noche del jueves, personal del Mimp estaría participando en las diligencias fiscales programadas, “el control de identidad del detenido” y “la toma de declaración de testigo”.

Piden Cámara Gesell

Madres de familia del colegio de la víctima junto a familiares de la menor exigen justicia contra el agresor. En dicho lugar, la tía de la víctima relató que la menor se encuentra emocionalmente afectada y que no ha pasado tampoco por Cámara Gesell”, remarcó.

Asimismo refirió que el presunto agresor, Ismael Choque Pérez, habría sido detenido por portar drogas y no por haber cometido un secuestro y una violación contra la menor de 12 años.

“Mi pedido es que la Fiscal tome conciencia, porque se supone que a esta persona lo están agarrando por violación y secuestro, no por droga. Pero ahora nos dicen que lo han intervenido por droga y por eso lo van a procesar. Yo pido a la Fiscal que vea los exámenes, que se hagan las investigaciones porque esto no puede quedar impune”, manifestó.