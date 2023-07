PNP y Fiscalía incautan cientos de celulares robados en Las Malvinas

Desde la medianoche del martes, 1,200 efectivos policiales y un equipo de fiscales intervinieron más de 80 puestos en la galería Mesa Redonda, en Las Malvinas, ubicado en la segunda cuadra de la avenida Argentina a fin de incautar equipos de telefonía móvil de dudosa procedencia.

GOLPE AL COMERCIO DE CELULARES ROBADOS Y MANCHADOS DE SANGRE SE REGISTRÓ POR VARIAS HORAS

Además, los puestos fueron allanados con el objetivo de confiscar equipos tecnológicos que son utilizados para desbloquear estos equipos y venderlos como “segunda”.

En imágenes transmitidas por los medios de comunicación se observa a los policías y fiscales descerrajando y allanando los puestos a fin de verificar la procedencia de los celulares que se comercializan en dicho emporio comercial.

En el momento de la intervención, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Jorge Angulo, no descartó la posibilidad de que este centro comercial sea clausurado y que, para ello, la Municipalidad de Lima está realizando las gestiones respectivas. Efectivamente, horas después la MML procedió a clausurar el local.

Los equipos móviles incautados incluyen los dispositivos sin registro, no solo celulares robados, sino también aquellos que han sido adquiridos por medio del contrabando o directamente, celulares falsificados.

En declaraciones para América Noticias, el fiscal Miguel Puicón, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros, informó que este megaoperativo se hallaron celulares de dudosa procedencia, algunos robados y otros clonados.

“Se ha encontrado incidencia por el presunto delito contra la propiedad industrial y por el delito de receptación agravada porque se han encontrados celulares como robados y sustraídos. En algunos casos, celulares clonados, estamos ante un presunto delito y que amerita una investigación contra los conductores de stands que han sido intervenidos”, dijo.

Según precisó, se está hablando de un delito que tiene una pena privativa de la libertad no menor de cuatro años y no mayor de ocho años. “Ellos (dueños de stands) no han sido hallados, pero se investigará la identificación”, acotó.

Asimismo, se encontró una laptop con un programa especial para realizar el cambio de dichos números de IMEI en el momento.

Los fiscales de la Segunda Fiscalía Especializada para caso de Derechos de Propiedad Intelectual y Contrabando, de Lima y la Policía Especializada llevaron a cabo el operativo.

La intervención cuenta con orden judicial de descerraje de los puestos de venta donde, por información de inteligencia, irresponsables comerciantes venden teléfonos celulares robados y/o de dudosa procedencia, como también de contrabando, señaló uno de los representantes del Ministerio Público que participa en el operativo que continúa en desarrollo.