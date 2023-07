‘Principito’ suelta toda su artillería contra Carlos Cacho

No se quedó callado. Giuseppe Benignini se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de que Carlos Cacho afirmara que mantuvo un romance con él. A través de sus redes sociales, el popular “Principito” señaló que no le gustan los hombres y que el maquillador sería un “acosador asqueroso”.

EXPAREJA DE MICHEILLE SOIFER LO TILDA DE ‘ACOSADOR ASQUEROSO’ Y DESMIENTE HABER TENIDO UNA RELACIÓN CON ÉL

La ex pareja de Micheille Soifer manifestó que había pensado en un inicio ignorar las declaraciones de Carlos, sin embargo, decidió responderle.

“He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje, pero cómo las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda, “Vamos a aclarar y desmentir a este acosador de “Carlos Cacho””, dijo en un inicio.

El “Principito” aclaró que no le gustan los hombres, sino las mujeres. Además aseguró que no tendría problemas en declararse homosexual si así lo fuera.

“Para dejártelo en claro a ti y a todos esos mariqui… que también salieron a hablar. Yo nunca en mi vida he estado con un gay. Soy hetero. Si mis gustos y mi inclinación fuera hacia ese lado no tendría ningún problema en aceptarlo, pero no es así. Él crea este tipo de polémicas para salir en las portadas de los noticieros”, mencionó.

Eso no fue todo, el modelo venezolano señaló que Cacho lo habría acosado. Asimismo le recomendó hacerse una prueba de VIH.

Leer también [Samahara Lobatón estaría saliendo con y Bryan Torres: ¿La nueva pareja de Chollywood?]

“Sabemos que estás abatido y derrotado, que ni tu mamá se acuerda de ti, pero busca otra manera de generar polémica y nombrarme. Tú lo que eres es un asqueroso acosador y que andas por la vida haciéndole daño a la gente sin motivo, te quedarás frustrado toda tu vida porque ya no sirves para nada. Más bien revísate a ver si no tienes VIH porque andas con todo el mundo como put… barata”, finalizó.

Como sabemos Carlos Cacho reveló en una entrevista con Beto Ortiz que tuvo algo con Giuseppe Benignini y que se portó muy mal con él y con Micheille Soiffer.