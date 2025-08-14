Policía decomisa cigarrillos

Productos al país de contrabando fueron fabricados sin ningún control sanitario y eran un peligro para salud de los consumidores

Miles de cigarrillos de procedencia ilegal, fabricados sin ningún control sanitario, fueron sacados de circulación gracias a operativos ejecutados por la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima en inmediaciones del Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos por combatir los delitos contra la salud pública, delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual.

Una de las acciones se realizó en un negocio de la cuadra 10 del Jirón Leticia, donde se encontró casi mil cajetillas de cigarrillos, que estaban a punto de ser distribuidos en bodegas de la ciudad.

Los productos no tenían las advertencias sanitarias, ni documentos que acrediten su ingreso legal al país, por lo que se incautaron por el delito de contrabando.

Asimismo, en la cuadra 7 del jirón Ucayali, cerca del Mercado Central se incautó 10,000 cigarrillos tras intervenir a Marco Miranda, cuando los trasladaba en una carretilla hacia un almacén desde donde iban a salir rumbo a diversas zonas de Lima y provincias.

En ambos casos se informó que los cigarrillos fueron fabricados en Paraguay, e introducidos ilegalmente al Perú por mafias de contrabandistas que usan las mismas rutas y logística de las organizaciones criminales transnacionales.