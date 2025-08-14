¡Lagarto enjaulado!

5 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA VIZCARRA. IRÁ A LA MISMA CÁRCEL DE TOLEDO, OLLANTA Y PEDRO CASTILLO

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del proceso que se le sigue por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua.

El exmandatario se encontraba presente durante la audiencia, llevada a cabo ayer en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado, señaló que Vizcarra Cornejo solo contaba con comparecencia simple hasta ese momento, medida restrictiva que, dijo, “no es suficiente para garantizar su juzgamiento”.

Precisó que, con la reciente emisión de la Ley 32130 por parte del Congreso, caducaron las reglas de conducta, por lo que “no hay regla que lo constriña al proceso”.

El magistrado añadió que dictar prisión preventiva en contra del exmandatario resulta razonable para que enfrente la sentencia por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua, dado el nivel de sospecha grave y peligro procesal.

“Ordeno, ya que se encuentra presente (Vizcarra), que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumpla este mandato judicial”, comunicó Chávez Tamariz al término de la audiencia.

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, quien se encontraba presente durante la audiencia, expresó su conformidad con la resolución. En tanto, Erwin Siccha, abogado del expresidente, indicó que interpondrá recurso de apelación.

Martín Vizcarra es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, por la presunta recepción de sobornos para la entrega de la buena pro para las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando ejercía el cargo de gobernador de dicha región (2011-2014).

Tras la orden de detención preventiva, el expresidente Martín Vizcarra publicó un video en el que acusa que el Perú está siendo gobernado por un poder oculto en la sombra.

Anoche Vizcarra fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal donde pasará los exámenes de ley antes de ser trasladado a un penal de Lima donde cumplirá 5 meses de prisión preventiva.

Penal de Barbadillo

Vizcarra también podría ser recluido en el emblemático Penal de Barbadillo, un centro penitenciario que ha sido hogar de varios expresidentes peruanos acusados de corrupción.

No es la primera vez que un expresidente se ve obligado a pasar tiempo tras las rejas, y el Penal de Barbadillo ha ganado notoriedad por alojar a los exmandatarios más notables de los ultimos 20 años, con algunas excepciones.

Al ingresar al penal, Vizcarra se unirá a una lista de exmandatarios que han sido recluidos allí.

Ollanta Humala, después de ser condenado por lavado de activos debido a los sobornos recibidos de Odebrecht, fue enviado al penal en 2025.

Otro expresidente que ha pasado por las puertas de Barbadillo es Alejandro Toledo, quien fue extraditado de Estados Unidos en 2023 para enfrentar cargos de colusión y lavado de activos relacionados con el caso Lava Jato.

Además, el exmandatario Pedro Castillo, también se encuentra en Barbadillo desde diciembre de 2022, tras intentar un golpe de Estado fallido.

“Vizcarra se une a Toledo, Humala y Castillo”

Tras difundirse que el expresidente permanecerá tras las rejas por cinco meses, diversas voces del ámbito político han reaccionado a la medida.

Una de las primeras en pronunciarse fue la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, quien agradeció al Poder Judicial por actuar según corresponde la ley tras las pruebas presentadas en contra de Vizcarra.

“Se hizo justicia, el ‘Lagarto’ Vizcarra terminó donde tenía que terminar… en la cárcel. El tiempo puso a cada quien en su lugar y hoy el ‘lagarto’ paga por su corrupción», escribió en sus redes sociales.

El parlamentario Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, resaltó, por su parte, que compartirá prisión con otros exmandatarios también condenados por corrupción, entre otros delitos.

“Lagarto al calabozo. (…) Con esto, Vizcarra se une a Toledo, Humala y Castillo en la galería de expresidentes caídos por corrupción. Otra prueba del quiebre moral en las más altas esferas del poder”, posteó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.