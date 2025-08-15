Policía falleció en balacera con delincuentes en Los Olivos

Y OTRO EFECTIVO GRAVE TRAS SER ATACADOS MIENTRAS REALIZABAN RONDAS EN UNA ZONA DE ALTO RIESGO

Un agente de la Policía Nacional murió tras un enfrentamiento armado con un grupo de delincuentes en el distrito de Los Olivos.

El ataque dejó además a otro efectivo gravemente herido y culminó con la detención de un sospechoso de nacionalidad extranjera.

El suceso ocurrió mientras integrantes del servicio de patrullaje motorizado de la Comisaría Laura Caller realizaban rondas en una zona catalogada como de alto riesgo. Durante el recorrido fueron atacados por delincuentes, lo que desató un intercambio de disparos.

En medio del ataque, el suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapoñán recibió impactos de bala que le provocaron la muerte. La institución confirmó su deceso a través de un comunicado en el que expresó su pesar y destacó su labor en cumplimiento del deber.

Otro policía resultó herido de gravedad y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención especializada. Su condición es delicada y permanece bajo vigilancia médica intensiva.

Detención de un venezolano

En la misma intervención, los agentes lograron capturar a uno de los presuntos implicados, un ciudadano venezolano que se encontraba en el lugar de los hechos. Fue llevado a la comisaría para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante su detención, un video registró al sospechoso discutiendo con un efectivo sobre el origen del arma usada. Entre sus frases se oyen: “Revisa, revisa chamo, si tú fuiste, yo no disparé” y “¿Quién llevaba el arma?”.

El hecho ha generado preocupación por la seguridad de los policías que operan en zonas con alto índice de criminalidad. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias.