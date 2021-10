Policía Nacional del Perú parodia tiktok de Jossmery Toledo

La modelo peruana criticó a la Policía Nacional del Perú por imitar mediante un video su polémico tiktok, en el cual utilizó el uniforme policial como parte de un reto que se hizo viral.

La PNP utilizó su cuenta oficial de TikTok para recrear el video que llevó a la exsuboficial de tercera, Jossmery Toledo, a la fama; que se grabó con el uniforme policial para realizar un atrevido tiktok que se volvió tendencia.

Los usuarios de la plataforma quedaron sorprendidos al ver a una suboficial imitar a la modelo con los mismos pasos y la misma música. Sin embargo, se observa que en esta ocasión no cambió el uniforme policial por un vestido rojo o de otro color.

En reemplazo, el video finaliza con un claro y potente mensaje que estaría dirigido para la modelo: “¡Recuerda! No estás utilizando solo el uniforme. Estás representando a una institución”.

En el mismo video se observa una descripción que dice “No utilices el uniforme para fines ajenos al servicio policial”.

Muchos usuarios criticaron a la institución policial por demorarse tanto tiempo en mandar el mensaje, ya que ha pasado más de un año desde que Jossmery Toledo se hizo tendencia.

Por el momento, el video subido por la Policía Nacional del Perú en la plataforma acumula casi un millón de vistas y más de siete mil comentarios en la plataforma.

JOSSMERY TOLEDO RESPONDIÓ

Luego que la institución parodiara su famoso video en TikTok, los seguidores de Jossmery Toledo le informaron sobre lo sucedido a través de sus redes sociales, entre ellos el instagram, en donde ella es bastante activa.

Después de unas cuantas horas, la modelo peruana respondió al parecer fastidiada a través de Instagram: “¿Por qué no dijeron antes que me investiguen y me den la espalda?”