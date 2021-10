Enrique Guzmán desiste en demanda contra Frida

Hace ya medio año, la hija de Alejandra Guzmán denunció públicamente que su famoso abuelo, la había tocado de forma indebida en su infancia, lo que dio paso a un escándalo mediático, la ruptura de la familia y una batalla legal para defenderse. Hace unas semanas, el rockero había declarado que planeaba denunciar a Frida en Estados Unidos; sin embargo, ahora habría cambiado de opinión.

EL CANTANTE HABRÍA PERDONADO A SU NIETA TRAS ESCANDALOSA DEMANDA

Según lo dicho por el cantante en conversaciones con la revista “TvNotas”, aseguró que la demanda que le interpuso su nieta no procederá y además prefiere dejar las cosas por la paz, pues al final del día siempre será su nieta.

“Su demanda está parada porque ni ella ni sus abogados han podido ratificarla, pues no tienen cómo comprobarme nada. Lo que dijo sobre mí fue un invento. Pero al final de cuentas es mi nieta y, aunque sigo en la idea de que lo que está haciendo no está nada bien (la acusación de tocamientos indebidos), hice un recuento familiar y ya no voy a proceder contra ella, vamos a dejar que el tiempo acomode las cosas y que todo se vaya calmando”, aseguró el cantante.

En esa línea el padre de Alejandra Guzmán señaló que perdonó a su nieta por el bien de su familia, pero aun sigue esperando que su nieta le pida disculpas.

“Lo tuve que hacer, al igual que su mamá y todos los demás de la familia, pero sí me gustaría que ella nos ofreciera disculpas para que en un futuro su mamá la deje entrar en su casa y puedan vivir juntas”, agregó.