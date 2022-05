Precio del pollo se dispara a pesar de exoneración del IGV

La Asociación Peruana de Avicultura (APA) advirtió la semana pasada que el precio del pollo vivo no se reduciría, a pesar de la exoneración del IGV. Pero, ahora no solo no se registra una reducción en el precio del pollo que se vende en los mercados mayoristas, sino que el precio del ave ha comenzado a subir nuevamente.

EN PROMEDIO UN POLLO ENTERO PUEDE LLEGAR A COSTAR ENTRE S/ 16 Y S/ 26

De acuerdo a información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el miércoles pasado el kilo de pollo costaba S/ 7.75 en los mercados minoristas y S/ 4.46 en los mayoristas, montos que se han elevado en más de S/ 1 en los últimos días.

Luego, el viernes pasado se reportó que el pollo subió a S/ 8.76 el kilo al por menor y a S/ 5.67 el kilo en los centros de acopio. Ahora, desde el inicio de esta semana, el pollo registra un precio de S/ 9.12 el kilo en minoristas y de S/ 6.07 en mayoristas.

Incluso el kilo de pollo puede costar hasta S/ 10 en los mercados, de acuerdo con el aplicativo “Mi Caserita” del Midagri. Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Surquillo y San Miguel son algunos de los distritos en los que el precio del ave se encuentra más elevado.

El Midagri indica que estas aves tienen un peso promedio de 2.64 kilos, por lo que en promedio un pollo completo puede llegar a costar entre S/ 16 y S/ 26, dependiendo del centro de venta que elijas.

La APA había advertido que el 90% de los productores comercializan el pollo vivo, el cual no está exonerado del IGV, por lo cual este porcentaje será el que no bajará sus precios.

“En la práctica, el 90% del pollo que la gente consume, que se consume en los mercados, no está exonerado”, precisaron.

La exoneración del impuesto solo tendría efecto en el pollo que venden los supermercados, que representa solo un 10% de la venta del ave, pues “el pollo sale de la granja y lo beneficia su propia planta“. Las páginas web de algunos supermercados presentan precios promedio de S/ 7.80 el kilo de pollo.