Premios Razzie 2022: las peores películas del año

Aunque los premios Razzie comenzó como un chiste, ya lleva 42 años haciéndonos saber cual es la peor película del año. Según el capricho del creador del galardón, John B. Wilson, pretendían ser una parodia a los Oscar. Una forma de equilibrar el clima de autocelebración y exceso que envuelve a la industria del cine durante la temporada de premios. Por eso, el anuncio de las nominaciones y los ganadores de los Razzie suelen hacerse con pocos días de diferencia de los anuncios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

INCREÍBLEMENTE BEN AFFLECK HA SIDO NOMINADO COMO PEOR ACTOR POR “EL ÚLTIMO DUELO”

Así es como 24 horas antes de que se difundieran los candidatos a los Premios Oscar, se difundió la lista de los candidatos de los Razzies 2022. Pero esa cercanía de calendario no vuelve comparables a uno y otro premio, y a pesar de que los Razzie a veces son llamados “los anti Oscar”, en realidad podría decirse que en principio fueron pensados como “anti la pompa y circunstancia de la industria que tiende a tomarse a sí misma demasiado en serio”.

Lo cierto es que en muchas ocasiones esa noble intención terminó por convertirse en un cruel ejercicio que expone y ridiculiza a algunos films y a sus protagonistas. Y este año esa parece ser la lógica aplicada a los nuevos candidatos a lo peor del año. La lista está encabezada por Diana, el musical disponible en Netflix cuyas nueve menciones incluyen los rubros de peor película, actor y actriz. Muchos discutirán si una obra de teatro musical filmada es realmente una película, pero ese es un debate que supera incluso a los Razzies, a los que nadie se toma muy en serio.

De todos modos, es difícil que actores como Amy Adams y Mark Wahlberg se alegren de sus nominaciones como peor actriz y peor actor del año. En el caso de Adams encima el golpe es doble: además de figurar en la categoría de actriz protagonista por su papel en La mujer en la ventana, también nominada a peor película, Adams competirá en el rubro a la peor intérprete de reparto por su trabajo en el musical Dear Evan Hansen.

Con cinco nominadas en el rubro de peor película del año, a las mencionadas hay que sumar a Space Jam 2, una nueva era (disponible en HBO Max), Infinite (Paramount+) y Karen, un film de bajo presupuesto inédito en la Argentina. Un blanco demasiado fácil para los Razzie, que de todos modos se concentraron en resaltar negativamente a proyectos de mayor envergadura como “La mujer en la ventana”, que no solo contó con Adams como su protagonista, sino que fue escrita por el celebrado dramaturgo Tracy Letts y dirigida por Joe Wright, bien lejos de sus películas más destacadas como Orgullo y prejuicioso y Expiación, deseo y pecado.

Otro esperado blanco de este año fue la fallida adaptación al cine del musical Dear Evan Hansen y su protagonista Ben Platt, que figura en la lista de los peores actores y en la de peor pareja junto a “cualquier otro personaje de la película que hace como si el hecho de que Platt cante todo el tiempo fuera algo normal”. Está claro que los musicales llevados a la pantalla no cuentan con la aprobación de los Razzie y parece casi un milagro que la mediocre “El baile” no haya quedado en su particular mira.

Sin necesidad de otra justificación que el capricho y una mala recepción en la taquilla, estos premios buscan llamar la atención sobre sí mismos con nominados destacados que puedan tal vez aguarle un poco la fiesta a los Oscar. Así, Ben Affleck recibió una nominación como peor actor de reparto por su papel en “El último duelo”, al mismo tiempo que muchos de los expertos pronosticadores de Hollywood aseguran que tiene muchas posibilidades de conseguir una nominación al Oscar por esa misma categoría por su interpretación en The Tender Bar. Y lo mismo se puede decir de su compañero de rubro, Jared Leto, aunque en su caso la mención como peor y mejor actor de reparto sería por la misma película: La casa Gucci. Habrá que esperar a mañana para averiguar si los votantes de uno y otro galardón se pusieron de acuerdo en opinar exactamente lo contrario sobre la interpretación de Leto en la película dirigida por Ridley Scott. El actor, además, compite en el rubro de peor pareja: “Jared Leto y su cara de látex de siete kilos o su vestuario ridículo o su acento ridículo”.

Lo cierto es que más allá de la mala publicidad de contar con una nominación a los Razzie, estos premios satíricos no tienen ninguna influencia en las decisiones que toman los integrantes de la Academia y, de hecho, con la votación cerrada la suerte ya está echada para los aspirantes a los Oscar que se entregarán el 27 de marzo, un día después de los Razzie.