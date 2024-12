Presidenta de EsSalud enfrenta a periodistas por vínculo con cirujano de Boluarte

En su declaración jurada, María Elena Aguilar omitió la relación laboral que tuvo con Mario Cabani, hecho que generó dudas sobre la transparencia de su designación

Incrédula y visiblemente molesta, así respondió la presidenta de EsSalud, María Elena Aguilar, cuando un grupo de periodistas la abordó para preguntarle sobre su vínculo con el cirujano de Dina Boluarte, Mario Cabani. La funcionaria, evadiendo las preguntas, aclaró que solo respondería interrogantes relacionados con asuntos médicos.

‘Si son declaraciones sobre eventos médicos, con mucho gusto’, indicó en un primer momento. Sin embargo, al escuchar el nombre de Mario Cabani, su actitud cambió. ‘No tengo nada que declarar al respecto. Es una investigación en la que ya ha intervenido la Fiscalía. Estamos colaborando y, como podrán entender, para no interferir en las investigaciones, no puedo declarar nada’, puntualizó.

“Por transparencia no puedo declarar. No puedo, pues, por transparencia. Está en investigación. Yo siempre colaboro, pero cuando está en investigación no tengo nada que declarar”, remarcó.

La designación de María Elena Aguilar como presidenta de EsSalud está siendo objeto de escrutinio tras revelarse que trabajó con Mario Cabani en 2021, una información que omitió en su declaración jurada. La relación laboral entre Aguilar y el cirujano es de extrema confianza, ya que, según el programa Panorama, Cabani le encargó los cuidados postoperatorios de Dina Boluarte.

Convenio con EsSalud

En julio de 2023, el cirujano plástico Mario Cabani presentó un proyecto de convenio al Seguro Social de Salud (EsSalud) a través de su ONG Cabani Salud, con el objetivo de implementar acciones conjuntas en prevención, promoción y rehabilitación para madres adolescentes y mujeres aseguradas. Esta propuesta surgió poco después de que Cabani realizara una intervención estética a la presidenta Dina Boluarte.

El proceso de evaluación del convenio se extendió por 18 meses y concluyó con su archivo definitivo el 13 de noviembre de 2023. Durante este período, surgieron controversias debido a las relaciones laborales previas entre Cabani y la presidenta de EsSalud, María Elena Aguilar. Según Epicentro TV, el convenio estipulaba que EsSalud debía identificar a las beneficiarias y utilizar sus medios de comunicación internos para promover los servicios, lo que despertó sospechas sobre un posible uso promocional en beneficio de la ONG.