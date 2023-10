Presidente de Adogen, Javier Sanguineti, criticó la falta de centros penitenciarios

Piden reconstrucción de cárcel de El Frontón

Por: Pablo Carranza

En diálogo con el Auditor Municipal, el presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen), Javier Sanguineti exigió a las autoridades que se fortalezca el sistema penitenciario con la construcción de cárceles de alta seguridad para, de esa manera, alejar a los reclusos de las bandas criminales que extorsionan y secuestran.

En esa línea, agregó que se debe relanzar la cárcel de El Frontón, antiguo establecimiento que se encuentra en una isla del mismo nombre al frente del Puerto de El Callao.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la seguridad ciudadana en el Perú?

El diagnóstico principal es que no hay una estrategia seria y de acuerdo a la realidad que vive el país en esta situación de la inseguridad ciudadana. No es declarar en estado de emergencia un determinado distrito. No es esa la solución. El estado de emergencia que se pueda disponer en un distrito tiene que ser mediante una estrategia y no hay un trabajo conjunto. Las autoridades que son responsables de la seguridad ciudadana no tienen la vocación de trabajar de forma integrada, porque no solamente es problema de la Policía Nacional, estamos hablando de los estatutos de justicia también, Ministerio Público y Poder Judicial. Y que le den a la Policía Nacional los recursos que le faltan, hay que empoderar a la institución para que pueda hacer su trabajo porque el policía que va sin recursos, poco difícil ese es el contexto principal.

¿Qué otras medidas se deben tomar entonces?

Se debe tener un concepto de la institucionalidad de la PNP. Hemos vivido a través de los años reestructuraciones, modernizaciones, pero nosotros estamos luchando por que se haga la Ley Orgánica de la Policía para que en tenga un elemento jurídico de acuerdo al Artículo 167 de la Constitución Política del Estado donde está nuestra finalidad fundamental y se pueda fortalecer a la policía en el aspecto legal. Y otro punto importante, tiene que cambiar el nuevo Código Procesal Penal, devolver a la Policía Nacional su capacidad de investigación, donde tenemos a los peritos, tenemos a los detectives, a la gente especializada para investigar, que no lo tiene la Fiscalía por supuesto y que puede conducir tranquilamente una investigación. Hemos presentado un proyecto de ley en el Congreso de la República para que 50 artículos de este nuevo código penal que es más garantista que acusatorio, pueda darle a la Policía la capacidad de investigar de acuerdo a sus funciones.

Hablemos del tema penitenciario, de las cárceles, ¿Cómo se puede hacer para que cumplan su objetivo de reinsertar a los reclusos a la sociedad y aislar a los delincuentes de sus bandas?

Es un tema complementario. Yo escuché una propuesta cuando postularon los candidatos a la presidencia de la República, creo que era de la señora Fujimori, de construir cárceles en lugares de altura. Tenemos que construir por lo menos unas cuatro cárceles como Challapalca en lugares de altura, donde pueda llevarse a los delincuentes, esos que están ahorita en extorsiones, en matar gente en la calle y que cometen delitos que realmente atormentan a todo ciudadano. Esas cárceles deben contar con todas las medidas de seguridad. Por qué en Lima los delincuentes convierten las cárceles prácticamente en un centro de negocios para extorsionar, para corromper y para cometer sus fechorías. También, podría ser una posibilidad reabrir El Frontón, creo que es un buen lugar para tener estos delincuentes alejados totalmente de los sistemas de comunicación, alejado de todo tipo de contacto con el ciudadano y que cumpla y realmente su pena. Y, lógicamente el régimen de penitenciario, tiene que también tener una estrategia de poder rehabilitar a las personas.

¿Porque hay tantas descoordinaciones entre el Ministerio Público y la Policía?

Lo que pasa es que este nuevo Código Penal, como lo manifesté, inicialmente, tiene que cambiar, dado que no ha resultado como todos pensaban. Esto ha originado que la policía haya perdido la capacidad investigativa, cuando somos los especialistas para esas actividades. Porque hay fiscales que pueden cumplir con la labor de poder establecer las normas jurídicas, las normas penales, pero la policía es la que debe investigar. Por supuesto esto va relacionado en la estrategia y la inteligencia que es muy importante. Los fiscales no están preparados para eso, ellos son abogados que vienen de la universidad donde no les enseñan investigación policial. No son peritos, no son detectives.