Promete comprar las deudas que los peruanos mantienen con los bancos

César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), reiteró, en un pronunciamiento, que su gobierno comprará las deudas bancarias a 5 millones de peruanos que usaron sus tarjetas de crédito o prestaron dinero durante la pandemia para poder sobrevivir o salvar sus pequeños negocios. El anuncio lo realizó desde el distrito de El Agustino, en el marco de su gira proselitista por los sectores más deprimidos de la capital.

CÉSAR ACUÑA SEÑALÓ QUE ADEMÁS DE LA COVID, AHORA TENEMOS UNA “PANDEMIA DE LA ANGUSTIA” QUE AFECTA A 5 MILLONES DE PERUANOS

Indicó que el Banco de la Nación, a través de un crédito del Banco Central de Reserva (BCR) está en condiciones de apoyar con la compra de deuda a 5 millones de peruanos, para poder refinanciarlas y que comiencen a pagarlas luego de dos años y con bajas tasas de interés. “Argumentos sobran”, recalcó, “no me digan que no hay plata. El gobierno ha gastado 64 mil millones de soles para salvar a empresas grandes, ¿Y los pobres? Eso me indigna, que piensan en los poderosos y no piensan en las familias que se han endeudado con sus tarjetas de crédito, con préstamos personales, para poder pagar sus servicios y alimentar a sus hijos”, señaló el candidato apepista. En sus palabras este beneficio alcanzará a aquellas personas que no pueden pagar sus deudas no porque no quieran, sino por las graves consecuencias de la pandemia.

En su pronunciamiento fue muy crítico del rol del gobierno al ejecutar el programa Reactiva Perú. “Lo que más me molesta es que el BCR haya prestado ese dinero, el de Reactiva Perú, a los bancos comerciales a una tasa de interés de 0.25% y estos lo han prestado a las empresas a 4% o 5 %. ¡Qué tal negocio! Nosotros no vamos a aceptar negocios con el sufrimiento de los peruanos”, señaló Acuña.

“Ojo, no se trata de perdonar deudas, sino de apoyar a las familias que ahora sufren la pandemia de la angustia al no poder cumplir con los bancos que les cobran intereses abusivos”, aclaró. “Lo que proponemos con nuestro Plan Salvataje 2021 es que paguen mensualmente lo que deben con un interés máximo del 5% y hasta en 10 años. Incluso, tendrán hasta 2 años de gracia para comenzar a abonar sus deudas. Lo que queremos es aliviar la economía familiar y también que los micro y pequeños empresarios continúen con sus emprendimientos”, acotó.

REACTIVACIÓN Y VACUNAS PARA TODOS

De otro lado, Acuña sostuvo que, para reactivar completamente la economía del país tras la pandemia, en su gobierno primero se comprarán las vacunas que se requieran para inmunizar a los peruanos que faltan. Posteriormente, explicó, se aplicará una campaña de vacunación masiva que concluirá el 31 de diciembre. “Todos los peruanos vacunados hasta antes de Año Nuevo, ese es mi compromiso para que puedan salir a trabajar sin miedo”, concluyó.