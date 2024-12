Putin dice que debió invadir Ucrania antes y estaría dispuesto a dialogar con Trump

El líder ruso se mostró confiado sobre la marcha del conflicto en Ucrania para su ejército que, aseguró, está «avanzando hacia la solución de los objetivos principales que nos planteamos al comienzo de la operación militar especial».

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves en su conferencia anual que debería haber iniciado antes la invasión de Ucrania. En sus declaraciones, señaló que, si pudiera retroceder en el tiempo, «habría pensado que una decisión así debería haberse tomado antes». Además, agregó que se habría preparado para ello «con antelación y de forma más exhaustiva».

Como una de las ventajas de la invasión, que comenzó en febrero de 2022, Putin argumentó que «Rusia se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos dos o tres años porque se ha convertido en un país verdaderamente soberano».

«Nos mantenemos sólidos en términos económicos, estamos fortaleciendo nuestro potencial de defensa, y nuestra capacidad militar es hoy la más fuerte del mundo», sentenció.

Voluntad de reunirse con Trump

En su discurso anual de este jueves, el líder ruso, Vladimir Putin, expresó su disposición para reunirse «en cualquier momento» con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. «No sé cuándo lo veré. No ha dicho nada al respecto. No he hablado con él en más de cuatro años. Estoy listo para ello, por supuesto. En cualquier momento», declaró Putin.

El presidente ruso añadió que, «si alguna vez celebramos una reunión con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar».

Además, Putin destacó que su gobierno está dispuesto a «negociar y llegar a acuerdos» sobre temas estratégicos que involucren a ambas potencias, como la guerra en Ucrania.