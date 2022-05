Quienes son los 6 latinoamericanos más influyentes del mundo de la revista Time

Tres colombianos, un chileno y dos brasileños son los latinoamericanos que aparecen en la lista de las “100 personas más influyentes de 2022” de la revista Time.

El formato de la revista este año cambió ligeramente al invitar a una figura relevante a escribir una reseña sobre los elegidos.

APARECEN EN LA LISTA DE LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTE DE 2022

El año pasado aparecieron los nombres de Bad Bunny, Elisa Loncón o Luis Manuel Otero, entre otros.

Estas son para la publicación las figuras más relevantes de la región:

Gabriel Boric

El presidente más joven de la historia de Chile aparece nombrado en el apartado de Líderes y es el Nobel de Economía Joseph Stiglitz quien analiza sus logros.

Para el profesor de Columbia, la victoria del exdirigente estudiantil en las presidenciales de diciembre de 2021 representó un “cambio de guardia, y lo que es más importante, marcó un cambio de dirección para la economía de Chile y posiblemente del mundo”.

Leer también [Salvador Ramos, el autor el autor del asesinato de 19 niños en Texas]

El joven político de 36 años llegó a La Moneda prometiendo cambiar Chile con un paquete de políticas de izquierda.

“La noche en que Boric ganó las primarias, prometió: “¡Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba!”. Y ese se ha convertido en el grito de guerra de quienes en todo el mundo buscan una alternativa a las políticas económicas derechistas de las últimas cinco décadas”, escribió el economista.

“En un momento en que el mundo cambia vertiginosamente Chile también tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una época”, dijo Boric en una entrevista con BBC Mundo en enero, justo después de anunciar su gabinete.

Boric nació en 1986 en Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, en el seno de una familia de clase media alta de ascendencia croata y española. Boric es el mayor de tres hermanos.

La suya es la primera generación de chilenos que conoce más del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) por lo que otros les han contado que por experiencia propia.

2 y 3. Cristina Villarreal Velásquez y Ana Cristina González Vélez

Estas dos activistas por el aborto del el movimiento Causa Justa en Colombia aparecen en el apartado de Pioneros.

No es para menos. Sus esfuerzos han sido parte de una campaña en el país que culminó con la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación el pasado mes de febrero.

“Este reconocimiento me llena de orgullo no solo porque es el reconocimiento a una trayectoria y una vida de dedicación, sino sobre todo a una causa, al reconocimiento de que la libertad reproductiva es un elemento fundamental para tener sociedades más pacíficas y sociedades con una democracia más consolidada”, le dijo hace un tiempo a BBC Mundo Ana Cristina González Vélez.

“Nuestro movimiento es heredero del trabajo político de las feministas y organizaciones feministas en Colombia que desde los años 70-80 intentaron cambiar el modelo de prohibición total que tenía el país hasta el 2002”, afirmó.

El fallo de la Corte Constitucional colombiana se produjo como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento, una coalición de 90 organizaciones que exigían el fin de la criminalización del aborto y de la que Villarreal -médica- y González -psicóloga de profesión- son líderes.

En el país sudamericano el aborto estaba penado con hasta cuatro años y medio de cárcel, aunque desde 2006 se permitía por tres causas: violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre, sin límite de tiempo.

“Sé lo que se necesita para movilizar un país. Es difícil. Tienes que tener una resistencia y creencia infinitas y un compromiso apasionado. Y estas dos mujeres lo tienen a raudales”.

Estas son las palabras de Ailbhe Smyth, una reconocida académica irlandesa, feminista y activista LGBTQ que coordina Together for Yes, una coalición de grupos de la sociedad civil que hizo campaña con éxito para derogar la estricta prohibición del aborto en Irlanda.

Para la académica, lo conseguido por ellas da esperanzas a otros países que tratan de llegar al mismo objetivo.

“Me gustaría mucho conocer a estas mujeres, estrecharles la mano y darles un abrazo. Son brillantes”, afirma en su reseña Smyth.

Sônia Guajajara

Los padres de Sônia Guajajara no sabían leer y ella tuvo que salir de casa a los 10 años para trabajar. A pesar de esto, desafió las estadísticas y logró graduarse de la universidad.

Hoy en día es líder de Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, una organización que representa a muchos de los cerca de 900.000 indígenas del país.

“Desde temprana edad, luchó contra las fuerzas que han estado tratando de exterminar las raíces de su comunidad durante más de 500 años. Sonia resistió y sigue resistiendo hoy: contra el machismo, como mujer y feminista; contra la masacre de los pueblos indígenas, como activista; y contra el neoliberalismo, como socialista”, escribe sobre ella en la revista Time Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Hogar de Brasil.

Su nombre también aparece en el apartado de Pioneros.

“Sônia Guajajara está en la primera línea de la lucha contra el intento del gobierno de Bolsonaro de destruir las tierras indígenas, junto con la selva amazónica”, añadió Boulos.

“El reconocimiento de la revista Time que me elige entre las 100 personalidades más influyentes del mundo es un reconocimiento a la lucha indígena mundial, que es colectiva y defiende el futuro de toda la humanidad. ¡Demarcación ahora! ¡Viva los pueblos indígenas de Brasil!”, escribió la activista en su cuenta de Twitter.

Leer también [Joe Biden se mostró en contra de los lobby de armas]

David Vélez

Este emprendedor colombiano aparece en el apartado de Innovadores.

Junto a Edward Wible y Cristina Juqueira fundó en 2013 el banco digital Nubank, una de las empresas financieras más valiosas de América Latina.

Es el propio presidente de Colombia, Iván Duque, quien escribe en Time la reseña con los logros de Vélez.

“Muchos líderes aspiran a hacer del planeta un lugar mejor. Lo ha hecho David Vélez, un empresario y filántropo de 40 años de Medellín”, dice Duque.

Para el político colombiano, “Vélez empoderó a más de 54 millones de personas en América Latina al otorgarles acceso a la banca y todos sus beneficios: una sistema que antes era inalcanzable para muchos”.

“Hoy, Nubank ha proporcionado a más de 5,1 millones de clientes sus primeras tarjetas de crédito o cuentas bancarias”, añade.

La historia de cómo empezó a fraguarse la idea de Nubank comienza con la propia experiencia de Vélez.

En 2012, cuando llegó a Brasil, tardó nada menos que cuatro meses en abrir una cuenta corriente en un banco nacional.

“Cuando finalmente abrí mi cuenta, descubrí que tenía que pagar cientos de reales al año en comisiones”, contó el emprendedor.

Un año después fundó Nubank bajo la premisa de que muchos brasileños pagaban demasiado dinero por servicios de banca deficientes.

Hoy en día, la base de clientes de Nubank asciende a 48 millones de personas.

Túlio de Oliveira

Entre los Pioneros de la lista también se encuentra el nombre del investigador Túlio de Oliveira.

Él es el brasileño detrás del descubrimiento de una nueva mutación “más transmisible” del coronavirus.

Al frente del laboratorio Krisp en la Escuela de Medicina Nelson Mandela de la Universidad KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica, lideró el equipo que descubrió la nueva variante del coronavirus en el país y compartió los datos con la Organización Mundial de la Salud, que a su vez permitió al Reino Unido descubrir su propia variante.

Tras secuenciar el código genético de la variante encontrada en Sudáfrica, descubrieron que era mucho más transmisibles que la original.

“Si el virus sigue circulando libremente, aumenta el riesgo de que se adapte mejor. Esto significa que el virus puede mutar a una versión más contagiosa, lo que favorece aún más su propagación”, le dijo a BBC Brasil tras el descubrimiento.

“La respuesta internacional a la noticia de este descubrimiento, que incluyó prohibiciones de viaje impuestas a países africanos, fue compleja. Me hizo reflexionar sobre cómo deben ser la cooperación y la solidaridad globales cuando luchamos contra una amenaza común como la covid-19”, escribió en la reseña de Time John Nkengasong, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Oliveira, también fue nombrado el pasado 2021 como uno de los científicos más influyentes del mundo por la revista Nature.