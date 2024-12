Rafael Cardozo confesó la presión que sufrió con Cachaza

Según sus propias palabras, estuvo bajo una gran presión durante años para dar el siguiente paso en su relación.

Rafael Cardozo sorprendió a todos con una impactante revelación sobre su compromiso con Cachaza. El ex participante de «Esto es guerra» confesó que estuvo bajo una constante presión durante años para dar el siguiente paso en su relación. Además, reveló que adquirió el anillo de compromiso no por convicción propia, sino debido a esa misma presión. Esta declaración ha generado gran revuelo entre sus seguidores y medios de comunicación.

“Sí fui presionado durante años, hasta después me siguieron presionando. Y cuando yo compré ese anillo, lo compré bajo presión”, declaró el exguerrero en entrevista con ‘Café con la Chevez’ a Trome.

Según las declaraciones de Cardozo, se sintió obligado a comprar un anillo de compromiso costoso para evitar las críticas y el juicio por el bajo precio de la joya que inicialmente planeaba regalarle a Cachaza. Esta presión externa, según él, fue un factor determinante en su decisión de adquirir una pieza de mayor valor, buscando así cumplir con las expectativas de los demás y evitar comentarios negativos sobre su relación.

“Si yo le daba un anillo así (que nos sea ostentoso), la gente iba a decir que le pasa a ese hue***. Entonces fui y compré un anillo carísimo para que la gente no me juzgue. Me hicieron buen precio, me lo dieron hasta en cuotas”, agregó.

Motivo de separación

La separación de Rafael Cardozo y Cachaza fue el resultado de un cúmulo de problemas que se intensificaron con el tiempo. Según el brasileño, en su entrevista con Magaly Medina, uno de los principales puntos de conflicto fue la presión para formalizar su relación mediante el matrimonio. “Su sueño era casarse”, afirmó, señalando que para él, ese paso no era necesario. “Yo ya me sentía casado. Para mí, no tenía que firmar un papel, no necesitaba un anillo. Yo ya estaba comprometido”.