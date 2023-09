Rafael López Aliaga inició proceso para la aprobación de la ley contra el terrorismo urbano

Rafael López Aliaga inicia gestiones para la aprobación de la Ley Contra el Terrorismo Urbano, propuesta que busca abordar métodos terroristas ideológicos en la ciudad.

El burgomaestre, Rafael López Aliaga, comenzó el proceso para la aceptación de la Ley Contra el Terrorismo Urbano, ante el Concejo Municipal y será debatido este viernes 22 de setiembre como primer punto de agenda en la sesión extraordinaria. Luego de su aprobación será derivada al Congreso de la República.

El alcalde de Lima ya había adelantado su pedido durante la inauguración de la Unidad de Flagrancia Delictiva en el Cercado de Lima. “Tenemos que impulsar una ley que fue derogada, es el terrorismo urbano. Son los mismos métodos terroristas ideológicos, poner granadas en un evento musical ¿díganme si no es terrorismo? estamos llegando a eso y cuidado que eso va escalando, si no lo matamos ahorita después no nos quejemos”, señaló.

Además, el ingeniero mencionó que “la estrategia de presencia militar no necesita que Lima sea declarada de emergencia, ya existe un marco jurídico disuasivo. Un ladrón va a pensárselo varias veces si hay una tanqueta cerca en una zona de alto tránsito que ya se sabe que hay eventos delictivos”.

Una posibilidad que ya ha conversado con el Ministro de Defensa, Jorge Chávez, “poniendo tanquetas de la marina o del ejército, en lo que es ahora activos críticos. Liberemos policías para poder hacer el servicio de patrullaje en la calle, es un tema que está en manos del ejecutivo, son decisiones políticas que hay que tomar ahorita, no se puede esperar más”.

Del mismo modo, destacó el trabajo que se viene realizando desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MMLjunto a la Policía Nacional a través de los operativos “Celulares manchados con sangre” donde se ha logrado ingresar a zonas altamente peligrosas.

Cabe mencionar que otro de los pedidos que dirigió al parlamento fue impulsar la cadena perpetua para funcionarios corruptos.