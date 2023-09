‘Urraca’ disparó toda su artillería contra Erika Villalobos

CONDUCTORA SEÑALÓ QUE LA ACTRIZ NO TIENE DIGNIDAD Y QUE NO MERECE SU RESPETO POR HABER PERDONADO A ALDO MIYASHIRO

La destruyó. La conductora Magaly Medina habló sobre la entrevista que realizó Erika Villalobos a lado de Aldo Miyashiro. Para la popular “Urraca” la actriz perdió toda su dignidad y asimismo manifestó que no podría respetar a una mujer como ella.

Aunque en un inicio señaló que la decisión de perdonar es de cada uno, posteriormente la llenó de cuestionamientos: “Qué lástima me da de verdad. Érika, él no merecía tu perdón, pero, el perdón es una cuestión individual, tu lo puedes dar”.

Según Magaly, realizar la entrevista con su ex fue un exceso por querer promocionar la telenovela que nunca debió aceptar hacer.

“Grabar una telenovela juntos, eso es demasiado. Eso ni si quiera en la ficción, hasta en la ficción, las protagonistas de las novelas turcas, de las novelas coreanas, todas esas tienen más dignidad que la que tú has demostrado hasta el momento”, agregó.

En esa línea, manifestó que no respeta a una mujer como Erika Villalobos, ya que para ella hizo un “papelón” al sentarse en el programa de Ernesto Pimentel.

“No merece mi respeto. Porque la mujer que se traga su dignidad y se sienta y hace ese papelón, no merece la conmiseración de nadie”, señaló indignada. De igual manera asegura sentir pena por la actriz:.“Me ha dado mucha pena ver a una mujer como ella, pasando el papelón de su vida, exponiendo toda su vida privada. Si sacas como guion de telenovela parte de tu vida, no pretendas que el resto no se va a meter”, sentenció la conductora.