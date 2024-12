¿Rafael Romo será el nuevo arquero de Alianza Lima para 2025?

Aunque el plantel aún está en proceso de conformación, la directiva continúa trabajando para incorporar refuerzos de experiencia.

El pasado miércoles, Alianza Lima retomó las actividades con la llegada de Néstor Gorosito como nuevo director técnico. El equipo comenzó su pretemporada con el objetivo de afrontar de la mejor manera los desafíos de 2025, con una misión clara: conquistar el título nacional y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2025.

Uno de los nombres que suena con fuerza en la lista de posibles incorporaciones es el del portero venezolano Rafael Romo, quien se perfila como el principal candidato para cubrir el arco blanquiazul. El jugador, con vasta experiencia en competiciones internacionales, sería una pieza clave para la próxima temporada.

En relación a los rumores sobre una propuesta formal de Alianza Lima, el presidente de la Universidad Católica de Ecuador, club dueño de su pase, se pronunció recientemente, abordando la posibilidad de una negociación con el conjunto de La Victoria.

“Es rumor, es rumor. Inventado no sé por quién. Hasta el momento todos los jugadores de la Católica que suelen decir que están vendidos al Perú o Panamá, donde fuere, no hay absolutamente nada. Mientras no tenga una cuestión formal por escrito y obviamente aceptada, el resto son rumores. Como presidente, no he recibido nada, no sé si el jugador, lo hizo”, expresó

Eso sí, Ortiz indicó que el portero venezolano podría irse, siempre y cuando reciba una oferta formal. El directivo de los ‘Camarattas’ explicó que el traspaso sería un préstamo, ya que Romo aún tiene contrato con la Universidad Católica de Ecuador hasta finales de 2026. “No pudo hablar por el futbolista o por otras personas. Pero a mí como representante legal del club, no he recibido absolutamente nada, pero yo como abogado que soy también, soy como Santo Tomás, ver para creer. No estoy cerrado a nada. Y dependiendo qué oferta, qué condiciones le da, la voy a analizar y se tomará la decisión pertinente aquí”, agregó.