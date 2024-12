Selena Gómez anuncia su compromiso con Benny Blanco

La gran noticia fue anunciada por Gómez a través de sus redes sociales.

La intérprete de ‘Love Song’ compartió varias fotos en las que se la ve luciendo su anillo de compromiso, con una sonrisa radiante. Pero eso no fue todo; en sus historias, publicó un encantador video en el que se muestra visiblemente feliz, mostrando su anillo mientras disfruta del momento junto a la emoción de su amiga.

“El para siempre empieza ahora”, escribió Selena con gran alegría, lo que generó un gran revuelo entre sus más de 423 millones de seguidores. En cuestión de minutos, la publicación se viralizó.

Los likes no tardaron en llegar, ya que la exchica Disney decidió limitar los comentarios. Sin embargo, algunos mensajes destacados siguen siendo visibles, entre ellos, el de Benny.

“¡Hey! Esperen… Esa es mi esposa”, publicó el productor musical, situación que alborotó aún más a los seguidores de Selena.

La pareja

Después de un año de romance, Selena Gómez y Benny Blanco han decidido dar un paso importante en su relación y comprometerse. Aunque al principio algunos admiradores de la actriz no veían con buenos ojos su vínculo, el tiempo ha demostrado que Benny está profundamente enamorado de Selena.

Selena, de 32 años, y Benny, de 36, se conocieron en 2015 cuando el productor escribió los éxitos Same Old Love y Kill ‘Em with Kindness para el disco Revival de Gómez. En 2019, volvieron a colaborar profesionalmente con la canción I Can’t Get Enough, y en 2023 lo hicieron nuevamente con Single Soon.

Según la prensa internacional, la pareja formalizó su relación en diciembre de 2023, y ahora, un año después, han decidido comprometerse.

La gran cita

En una reciente entrevista, Benny Blanco compartió cómo comenzó su relación con Selena Gómez, revelando que fue ella quien dio el primer paso. «Ella me invitó a salir. Estábamos conversando y, de repente, me dijo: ‘Oye, ¿quieres cenar? Vayamos a cenar mañana’», recordó Blanco. Sin embargo, Benny tenía otros planes. «Le respondí: ‘Voy a ir a un evento con mis amigos. ¿Por qué no vienes conmigo primero y luego salimos a cenar?’»

La cita comenzó con una salida para tomar algo, pero Benny no se dio cuenta de inmediato de que estaba en una cita. «Ni siquiera me di cuenta de que estábamos en una cita, porque ella me dijo: ‘Me habría puesto algo diferente para esta cita’», relató. Ante su sorpresa, Benny le preguntó: «Espera, ¿qué? ¿Estamos en una cita?»

Esa noche, Selena se fue temprano debido a que tenía que grabar un video al día siguiente. Dos días después, se volvieron a encontrar, y fue entonces cuando Benny pensó: «Creo que le gusto». «Así que, literalmente la besé, y el resto es historia», concluyó el productor, dejando claro que su relación comenzó de una manera espontánea y llena de momentos inesperados.