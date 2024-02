Rafael Vela Barba: niega versiones del ‘Filósofo’

Fiscal suspendido afirma que Jaime Villanueva estaría declarando “bajo presión”

Lo niega todo. El suspendido fiscal y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, regresó de su viaje relámpago a los Estados Unidos y descalificó todas las declaraciones de Jaime Villanueva hizo en su contra, como el haber coordinado con la presidenta Dina Boluarte el no incluirla en el caso de Los Dinámicos del Centro.

En una conferencia de prensa, Vela Barba refutó las acusaciones formuladas por el ‘filósofo’ y negó que haya participado en alguna reunión con el abogado de la mandataria, la congresista Ruth Luque y Vladimir Cerrón.

“Eso es absolutamente falso, no me he reunido nunca con la señora Luque. (…) El señor Cerrón es un prófugo de la justicia, justamente tiene un mandato de prisión preventiva, por la Fiscalía de lavado de activos. Nunca (tuve un contacto con él), no conozco al señor Cerrón, sino en las audiencias”, subrayó.

Sobre su presunta participación en la reunión con Villanueva, supuestamente destinada a favorecer a Pedro Castillo y Perú Libre en las investigaciones por lavado de activos, reconoció que contaba con una amistad con Villanueva pero que no se trató sobre nada irregular.

“Con el señor Villanueva nos unía un vínculo de amistad que también unía a la señora Benavides. Los tres éramos amigos producto de nuestra relación de trabajo (…) Villanueva puede estar respondiendo por presiones o coordinaciones externas”, apuntó.

Sobre Gorriti

Finalmente, sobre la participación e influencia de Gustavo Gorriti sobre los casos Lava Jato y ‘Cócteles’ que involucra a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, Vela Barba negó alguna intervención del jefe de IDL-Reporteros.

“El señor Gorriti es un periodista respetable que dentro de su actividad periodística y que como tal hemos tenido relaciones con otros periodistas”. Negó “tener un escritorio en IDL” en su despacho como lo había mencionado Jaime Villanueva.