Raúl Ruidíaz intentó volver a Universitario, pero fue rechazado

Ruidíaz fue consultado si actualmente se encuentra a la espera de otra llamada de Universitario y contestó que se encuentra viendo otras posibilidades.

La posibilidad de un regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes sigue siendo un tema de conversación entre los hinchas y la dirigencia del club. Actualmente sin equipo tras su salida del Seattle Sounders FC de la MLS, el delantero ha expresado abiertamente su deseo de volver a vestir la camiseta crema, lo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

Sin embargo, Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario, abordó la situación en una reciente conferencia de prensa. Ferrari dejó en claro que, aunque el regreso de Ruidíaz es un tema que emociona a la hinchada, el club debe priorizar su plan de viabilidad económica. «No podemos comprometernos con gastos que no estén dentro de nuestras proyecciones financieras», señaló, dejando entrever que, por el momento, el fichaje del atacante no es una prioridad.

En una reciente entrevista para el medio streaming ‘Mano a Mano’, el delantero de 34 años contó que a mediados de diciembre del 2024 volvió a negociar con Universitario un posible retorno, pero que finalmente le dijeron que ya no.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre las última negociación?

La ‘Pulga’ aseguró que durante las negociaciones con la directiva merengue le dijeron que lo llamarían al siguiente día. Cuando se comunicaron, contó que en la ‘U’ habían desistido de la oferta. No obstante, precisó que en ese momento intentó llamarlos nuevamente para decirle que aceptaba la propuesta, pero que finalmente se negaron a esa posibilidad.

«Sí hubo una oferta, pero no dije que no. Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal, en realidad era casi nada de lo que me estaban ofreciendo. Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’ y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no. Entonces, ahí yo le digo a mi representante que vuelva a llamar, que aceptaba, y me dijeron ‘no, ya no’. Esto fue en diciembre, el 16 por ahí», narró en ‘Mano a Mano’.