Razzies: las peores películas de los últimos 40 años

En varias ocasiones muchos de nosotros hemos salido insatisfechos de una sala de cine, y eso originó la creación de los Razzies, los premios a las peores producciones cinematográficas -incluyendo dirección, actuación, guion y demás categorías asociadas.

SEGÚN LOS PREMIOS CONSIDERADOS LOS ANTI-OSCAR

El que fundo esta premiación fue John JB Wilson, un estudiante de cine de la Universidad de California con su amigo Mo Murphy los galardones en 1981, después de haber soportado una función doble de las películas musicales “Xanadú” (con Olivia Newton-John) y “Can’t Stop the Music” (con el grupo de música disco Village People).

Leer también [Castillo a la cabeza…por ahora]

Ambas películas le parecieron tan malas que pensó que debían ser señaladas públicamente. Formalmente llamados “The Golden Raspberry Awards” (Los Premios Frambuesa Dorada), el nombre tiene su origen en la palabra raspberry, que es el sonido estridente que se hace soplando por labios apretados.

La ceremonia original se realizó sin presupuesto alguno y sólo para la diversión de los colegas de Wilson y Murphy, pero cuando la cadena CNN les hizo un reportaje unos años después, los Razzies tomaron vuelo y se convirtieron en un evento obligado de la temporada de los galardones de la industria del espectáculo.

Y en estos 40 años casi nadie se ha salvado: ni Sylvester Stallone, el actor con más nominaciones, o Madona, la artista que más premios ha recibido.

Leer también [Covid-19: Nueva variante C.37 amenaza en Perú]

No importa si son superestrellas como Brad Pitt, Angelina Jolie, Bruce Willis y Sharon Stone. O si han ganado un Oscar antes o después, como Michael Douglas y Eddie Redmayne. Sandra Bullock tuvo el “honor” de recibir un Razzie a la peor actriz por su papel en “Alocada obsesión” y la noche siguiente un Oscar por protagonizar “Un sueño posible”.

Aunque los Razzies pueden dejar una mancha en el currículum de las estrellas de Hollywood, todo se hace con buen humor, aseguró John JB Wilson. “No se supone que sea algo mezquino, se hace con espíritu de diversión, aunque expresa opiniones reales. A la gente realmente no le gustaron esos filmes”.

A pesar de recibir estos premios, muchos de los galardonados han asistido para demostrar que “la mala publicidad no existe”. Pero está claro que la intención de esta ceremonia de los anti Oscar es bajarle un poco los humos a Hollywood.

Las peores películas de los últimos 40 años – según los Razzies

“Gatas” (2019) protagonizada por Taylor Swift e Idris Elba, “Holmes &Watson”(2018), protagonizada por John C. Reily y Will Ferri, “Emoji: La película” (2017),“La América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata” (2016) protagonizada por Dinesh D´Souza y Jonah Goldberg, Cincuenta sombras de Grey”(2015), protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, “Salvando la Navidad” (2014), protagonizada por Karin Kanoval y KrisPope, “Proyecto 43” (2013), protagonizada por Hugh Jackman y Emma Stone, La saga crepúsculo: “Amanecer parte 2”(2012), protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewat, “Jack y Jill” (2011)– protagonizada por Adam Sandler y AlPacino, “El último maestro del aire” (2010), protagonizada por Noah Ringer y Nicola Peltz, Transformers: “La Venganza de los Caídos” (2009), protagonizada por Peter Cullen y Hugo Weaving, “El gurú del buen rollo” (2008), protagonizada por Mike Myers y Jessica Alba, “Sé quién me mató” (2007), protagonizada por Lindsay Lohany Julia Ormond, “Bajos instintos 2” (2006), Sharon Stone y David Morrissey,“Dirty Love” (2005), protagonizada por Jenny Mc Carthy, “Gatúbela” (2004),“Amor espinado”(2003,“Insólito destino”(2002), “Freddy se va de casa”(2001), “Batalla final: Tierra” (2000), “Las aventuras de Jim West” (1999),“Hollywood al rojo vivo” (1998),“El mensajero” (1997), “Striptease” (1996), “Coristas” (1995),“El color de la noche” (1994), “Una propuesta indecorosa” (1993), “Un destello en la oscuridad” (1992), “El halcón está suelto” (1991), (1990)“Las aventuras de Ford Fairlane”, (1989)“Viaje a las estrellas V: La última frontera”, (1988)“Cocktail”, (1987)“Leonard Part 6”, (1986) “Howard, el superhéroe”, (1985)“Rambo: FirstBloodPart II”,

(1984)“Bolero”, (1983)–“La dama solitaria”, (1982)“Inchon”, (1981)“Mamita querida)” y (1980)“¡Que no pare la música!”.