Reciben mensajes racistas después de la victoria de Donald Trump

Los textos enviados a los destinatarios les informan que han “sido seleccionados para recoger algodón” y alertan sobre un posible aumento en los crímenes de odio a raíz de la elección del nuevo presidente.

“Saludos. Usted ha sido seleccionado para recoger algodón en la plantación más cercana. Esté listo a las 12 a.m. del 13 de noviembre de 2024, con sus pertenencias. Nuestros Esclavos Exclusivos vendrán por usted en una furgoneta marrón; prepárese para ser requisado a su llegada a la plantación. No se permiten pertenencias personales. ¡Esto es un nuevo comienzo! Pertenece al grupo C de la plantación”, dicen los inquietantes mensajes dirigidos a personas negras tras la victoria de Donald Trump en las elecciones del martes pasado.

Desde la mañana siguiente, las denuncias tanto oficiales como públicas de personas que han recibido estos mensajes en diferentes estados del país no han cesado de circular. El FBI está investigando los hechos, aunque hasta ahora no se han hecho públicos avances significativos. Se desconoce cuántas personas han recibido este tipo de mensajes y quién está detrás de ellos. Mientras tanto, las alarmas de un posible aumento de los crímenes de odio se han encendido, con estas comunicaciones como una de las primeras pruebas de un clima de tensión y hostilidad que algunos temen que se intensifique tras la elección de Trump.

Según reportes diarios, niños, estudiantes de universidades históricamente negras y adultos trabajadores han recibido mensajes enviados en masa desde números no identificados, abarcando hasta 30 estados. Los textos son muy similares entre sí, aunque algunos incluyen detalles específicos sobre la persona a la que están dirigidos, como su nombre o dirección. Algunos medios también han documentado denuncias de mensajes dirigidos a hispanos, en los que se les advierte que se preparen para ser deportados.

La gran mayoría de los mensajes, sin embargo, hacen referencia a las plantaciones de algodón, recordando el trabajo forzado de millones de esclavos negros desde principios del siglo XVII hasta el final de la Guerra de Secesión en 1865. Este tipo de comunicación ha encendido nuevamente las alarmas sobre el posible aumento de crímenes de odio tras la victoria de Donald Trump, especialmente en comunidades históricamente marginadas.