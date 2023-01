Renato Tapia no se podrá correr de la justicia

El comunicado que difundió el futbolista no ha detenido las intenciones que tiene Daniela Castro para que su hijo sea reconocido. Se dio a conocer que la joven interpuso una denuncia contra Renato Tapia para lograr que reconozca a su hijo legalmente.

FUTBOLISTA ES DEMANDADO POR LA MADRE DEL HIJO AL QUE SE NIEGA A RECONOCER

La joven ha tomado cartas en el asunto y ha realizado una demanda por Filiación extramatrimonial en contra del seleccionado.

“Hoy la doctora Claudia Zumaeta, la doctora que se ha hecho cargo de este caso ha presentado en la Corte Superior de Lima este documento al Primer Juzgado de paz letrado ha presentado la demanda por filiación extramatrimonial”, dijo en un inicio Medina.

En ese sentido recalcaron que lo primordial para Daniela es que su hijo lleve el apellido que le corresponde, posteriormente crear un lazo emocional entre el futbolista y el menor y la manutención económica.

“La conciliación, los días de visita […] eso viene después de que firme, al que públicamente ya reconoció como su hijo”, agregó.

Primo jura que solo era un trabajador

José Martín Alva, primo de Renato Tapia rompió su silencio y aseguró que solo era un apoyo para Daniela, quien en ese momento no se encontraba bien emocionalmente.

“El tiempo que vi, vi a su hijo, de mi parte solamente recibió consideración y apoyo, una chica que estaba mal en ese momento. Porque es un niño y claramente (…) Nunca antes le había conocido, Renato era la persona que distribuía ese dinero para Daniela”.

Posteriormente desligó que él habría sido contratado por el futbolista para velar por el menor.

“Es que ustedes ni siquiera saben si yo soy el primo o no o simplemente soy un trabajador.. Si yo lo he hecho esto porque simplemente es un servicio o porque es un familiar. Ustedes no saben”.

Daniela denuncia amenazas

La joven dejó entrever que recibía maltrato psicológico por parte del primo del futbolista, ya que intentaba controlarla en todo momento.

“Era súper controlador, [¿Cómo si fuera tu marido?] sí, prácticamente”, contó.

Como prueba de ello mostró un audio donde se le escucha al primo del futbolista bastante alterado e insultando a la joven.

“Si cada 3 meses tiras a la mier… la relación que uno trata de construir contigo, porque un día te voy a mandar a la mier… me aburro, ‘chau’ y ya está. A ver, llámalo… (Me dirás) ‘oe no sé nada de tu primo’, (y te responderé) ‘no sé yo tampoco’, (Me dirás) ‘Es que no tengo plata para pagar la casa’, (y te responderé) ‘Ah no sé’. ‘No sé, ‘no puedo hablar, te llamo después, chau’. ¿Qué harías en ese momento?”, se le escucha decir al primo del futbolista.