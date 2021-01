“Retacos” caen en guarida con drogas y arma de fuego

Tres jóvenes fueron detenidos la tarde del martes en un inmueble situado en el Callao, donde guardaban un arma de fuego, 19 municiones y al menos 60 envoltorios con marihuana. Para la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se trataría de integrantes de la banda “Los Retacos de Sarita”.

LOS TRES DETENIDOS NIEGAN DEDICARSE A LA DELINCUENCIA A PESAR DE LAS EVIDENCIAS HALLADAS

Los oficiales realizaron el operativo en el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle La Regla, asentamiento humano Manuel Gonzales Prada. Al ingresar descubrieron varias pesas e indumentaria para practicar boxeo, por lo que se presume que es la guarida del grupo.

Uno de los sujetos responde al nombre de Luis Ángel Contreras Salón, más conocido como “Luchito” o “Nomo”. Según su testimonio, Evelyn Yamile Paz Malo (22), también intervenida, llegó al lugar para darle el dinero semanal del pequeño hijo que tienen juntos.

La fémina indicó que estaba separada de él porque sabía que estaba en malos pasos y justo cuando acude a verlo es cuando les caen los uniformados. Frank Nilo Salón Villa (19), el tercer arrestado, aseveró que lo ampayaron desnudo y que solo estaba de pasada.

“Hace rato estaba en la ducha, estaba en mi cama. Como estaba calato, no podía salir. Yo vivo con mi tía, a veces como llego tarde, me quedo ahí, le toco a mi primo. Como hay colchones, me quedo ahí”, indicó. Ninguno de ellos se hizo responsable de las especies halladas.

“Nomo” tiene antecedentes policiales

Revisando el historial de los jóvenes, los uniformados descubrieron que “Nomo” tiene antecedentes policiales. En noviembre y agosto de 2020 fue detenido por delito contra el patrimonio y tenencia ilegal de arma de fuego. Por ello, se trataría de un delincuente.

Las hipótesis indican que este y Yamilé alquilaron la casa hace pocos meses para juntarse a planear sus fechorías como raqueteo o cogoteo, pues también les encontraron celulares de dudosa procedencia. En sus tiempos libres se dedicarían a ejercitarse y desarrollar su fuerza para enfrentar posibles persecuciones.

Tras las diligencias, los tres fueron conducidos a la sede de la Dirincri, en la avenida España, para proceder con las investigaciones en su contra. No se descarta que más personas estén involucradas con “Los Retacos”.