“Retiro de fondos AFP es conveniente porque existe una necesidad económica” 

EXPERTA EN TEMAS FINANCIEROS RESPONDE AL MINISTRO DE ECONOMÍA, QUIEN SE OPONE AL RETIRO DE HASTA 20,600 SOLES

Ministro José Arista declaró que “no sabe para quién es conveniente” pese al pedido de los aportantes

La experta en temas financieros, Rossana Gallesio, respondió al ministro de Economía, José Arista, quien siempre se ha mostrado en contra de que miles de peruanos puedan retirar hasta 20,600 soles (4 UIT) de sus aportes a las AFP, incluso señaló que desconoce a quién le conviene este retiro.

Ante esto, la experta en temas financieros señaló que la respuesta es evidente: “Es conveniente para las personas que ya no confían en el sistema, que ya no vienen aportando y han dejado un monto que no han podido sacar, quizás por desconocimiento de los retiros anteriores”.

Gallesio afirmó que se ha elevado el monto de la canasta familiar y que los ingresos no han mejorado, y quizás con éste retiro de sus propios aportes, tengan la posibilidad de tener un ingreso adicional al emprender un negocio o construir en su casa algunas habitaciones y ponerlos en alquiler.

“Evidentemente, es conveniente para una situación económica como la que se vive actualmente. Claro, no es conveniente para el sistema privado de pensiones y el modelo, pero sí para quienes tienen una necesidad económica en éste momento”, agregó.

Señaló que, tras la pandemia, cientos de miles de peruanos perdieron su empleo, y por regresar al mundo laboral tuvieron que aceptar subempleos, donde ya no están en planilla: “Ellos ya no van a aportar, porque ahora pasan recibos por honorarios o honorarios simples y ya no tienen retención, por lo que desean hacer uso de lo que aportaron”.

Leer también [Relatora de la ONU rechaza el intento de destituir a la JNJ]

Ministro de Economía

El encargado de la cartera de Economía, José Arista, como se menciona, se expresó en contra de un eventual séptimo retiro de las AFP. En conferencia de prensa, el titular afirmó que realizarlo perjudicaría a los ciudadanos y que no son beneficiosas para el mercado previsional y para los mayores que ya están en edad de retiro.

“Varias veces manifesté que esta cuarta autorización para liberar recursos de la AFP no es conveniente para el país, a esta altura no sé para quién sea conveniente. La vez pasada mencioné que por cada 10 peruanos afiliados a la AFP, solo 2 están con nivel de pensión”, aseveró.