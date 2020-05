Romina Gachoy le respondió a Angie Jibaja

Romina Gachoy cuadra a Angie Jibaja

No soportó más que la ‘Chica de los tatuajes’ se victimice. La modelo uruguaya Romina Gachoy, se cansó de las acusaciones de Angie Jibaja y decidió soltar toda su artillería en una historia en instagram. Sin embargo, luego se arrepintió y lo borró.

“BASTA. Por milésima vez… NO ME MENCIONES. Si mandas videos, audios o fotos a tus hijos tené paciencia corazón, No sos el centro del mundo para tener que vivir pendiente de lo que diga. Tengo mil cosas que hacer, entre ellas: cuidar y velar por tus hijos con todo mi amor porque vos no lo hacés. Así que ya córtala”, expresó.

Además la esposa de Jean Paul Santa María, aseguró que los menores tienen celulares para comunicarse con Angie y tienen la libertad para que hablen con ella. Pero no puede obligar a los menores a que se mantengan en contacto con su madre y le pidió a la modelo que los deje en paz.

Habla mamá de Angie

Por otro lado, Maggie Liza, madre de Angie Jibaja salió en defensa de su hija y no dudó en asegurar la desconfianza que siente hacia Jean Paul Santa María luego del mensaje que el cumbiambero le escribió a su esposa Romina Gachoy, resaltando su gran labor por cuidar hijos que no son de ella.

“Cualquiera que tenga cuatro dedos de frente se daría cuenta que le hacen daño con eso a mi hija”, expresó.

Finalmente, Maggie asegura que la popular ‘Chinita’ no puede comunicarse con sus pequeños, ya que le dijeron que se comunique al celular de su hijo Janko, pero ese celular está malogrado y es por eso la insistencia de Angie Jibaja por querer saber de sus hijos.